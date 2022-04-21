Байден "с печалью и страхом за людей" воспринимает кадры из Мариуполя – Белый дом

Белый дом сообщил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден реагирует на кадры из Украины, и из Мариуполя в частности, "с печалью" и "страхом за людей".

Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, цитирует CNN

Прямая речь: "Президент (Байден – ред.) воспринимает эти кадры, как и многие американцы, с печалью и, знаете ли, страхом за народ Украины, за семьи, за детей, за невинных мирных жителей, находящихся в зоне риска".

"Этот конфликт (война России в Украине – ред.) занимает много его времени, а также он (Байден – ред.) работает над рядом других приоритетов".

Детали: Псаки также заявила, что Белый дом продолжает призывать российские силы "гарантировать безопасный проход" для граждан из Мариуполя.