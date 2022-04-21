Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден "с печалью и страхом за людей" воспринимает кадры из Мариуполя – Белый дом

Ольга ГлущенкоЧетверг, 21 апреля 2022, 01:28
Байден с печалью и страхом за людей воспринимает кадры из Мариуполя – Белый дом
Байден, фото: Getty Images

Белый дом сообщил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден реагирует на кадры из Украины, и из Мариуполя в частности, "с печалью" и "страхом за людей".

Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, цитирует CNN

Прямая речь: "Президент (Байден – ред.) воспринимает эти кадры, как и многие американцы, с печалью и, знаете ли, страхом за народ Украины, за семьи, за детей, за невинных мирных жителей, находящихся в зоне риска".

Реклама:

"Этот конфликт (война России в Украине – ред.) занимает много его времени, а также он (Байден – ред.) работает над рядом других приоритетов".

Детали: Псаки также заявила, что Белый дом продолжает призывать российские силы "гарантировать безопасный проход" для граждан из Мариуполя.

Темы: БайденвойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Байден
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
Зеленский и Байден говорили о передаче F-16 Украине и наказании России
Лидерство США в поддержке Украины направило дугу истории в сторону добра – Зеленский
Последние новости
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:33
Записи разговоров Портнова после аннексии Крыма попали в СМИ
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
Все новости...
Реклама: