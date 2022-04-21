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ЗСУ знищили два ворожих пости спостереження і 34 окупанти – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Четвер, 21 квітня 2022, 01:51
ЗСУ знищили два ворожих пости спостереження і 34 окупанти – ОК Південь
ілюстративне фото ОК Південь

На південних рубежах оборони українські військові знищили два прихованих ворожих пости спостереження, 34 окупанти та 7 одиниць техніки.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Нашим розвідпідрозділом виявлено та знищено два прихованих пости спостереження противника".

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Деталі: Населені пункти Херсонської області знаходяться під постійними обстрілами. Навколо Олександрівки ворог намагався продовжити штурм, але успіху не мав.

На Миколаївщині, в населених пунктах поблизу адмінмежі з Херсонщиною, окупанти змушують місцеве населення під погрозою зброєю фейковим голосуванням обирати собі нову місцеву владу, лояльну до загарбників.

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Тим часом ворог продовжує артилерійські удари по житлових кварталах та мирних мешканцях і самого Миколаєва та області.

Водночас ворожі спроби проведення повітряної розвідки за допомогою БПЛА "Орлан-10" зустріли влучний постріл стрілецької зброї українських підрозділів, безпілотник-розвідник знищено.

Загальні втрати ворога на південному рубежі нашої оборони склали 34 окупанти та 7 одиниць техніки, серед яких – танк, самохідна гаубиця "Мста-С", реактивна система залпового вогню, інша броньована, автомобільна, інженерна техніка.

Корабельне угруповання ворогів у Чорному морі ані в кількості, ані в тактиці змін не зазнало.

"Ситуація у Придністров’ї щодо підготовки чи переміщення військ постійно моніториться, тримається на контролі", – зазначають в ОК "Південь".

Теми: війнаЗбройні сили
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