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ВСУ уничтожили два вражеских поста наблюдения и 34 оккупанта – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоЧетверг, 21 апреля 2022, 01:51
иллюстративное фото ОК Юг

На южных рубежах обороны украинские военные уничтожили два скрытых вражеских поста наблюдения, 34 оккупанта и 7 единиц техники.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Наше разведподразделение выявило и уничтожило два скрытых поста наблюдения противника".

Детали: Населенные пункты Херсонской области находятся под постоянными обстрелами. Вокруг Александровки враг пытался продолжить штурм, но успеха не имел.

На Николаевщине, в населенных пунктах вблизи админграницы с Херсонщиной, оккупанты заставляют местное население под угрозой оружия фейковым голосованием выбирать себе новую местную власть, лояльную к захватчикам.

Тем временем враг продолжает артиллерийские удары по жилым кварталам и мирным жителям и самого Николаева и области.

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В то же время, вражеские попытки проведения воздушной разведки с помощью БПЛА "Орлан-10" встретили точный выстрел стрелкового оружия украинских подразделений, беспилотник-разведчик уничтожен.

Общие потери врага на южном рубеже нашей обороны составили 34 оккупанта и 7 единиц техники, среди которых танк, самоходная гаубица "Мста-С", реактивная система залпового огня, другая бронированная, автомобильная, инженерная техника.

Корабельная группировка врагов в Черном море ни в количестве, ни в тактике изменений не испытала.

"Ситуация в Приднестровье по подготовке или перемещении войск постоянно мониторится, держится на контроле", - отмечают в ОК "Юг".

Темы: войнаВооруженные силы
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