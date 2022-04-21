Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ уничтожили два вражеских поста наблюдения и 34 оккупанта – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоЧетверг, 21 апреля 2022, 01:51
ВСУ уничтожили два вражеских поста наблюдения и 34 оккупанта – ОК Юг
иллюстративное фото ОК Юг

На южных рубежах обороны украинские военные уничтожили два скрытых вражеских поста наблюдения, 34 оккупанта и 7 единиц техники.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Наше разведподразделение выявило и уничтожило два скрытых поста наблюдения противника".

Реклама:

Детали: Населенные пункты Херсонской области находятся под постоянными обстрелами. Вокруг Александровки враг пытался продолжить штурм, но успеха не имел.

На Николаевщине, в населенных пунктах вблизи админграницы с Херсонщиной, оккупанты заставляют местное население под угрозой оружия фейковым голосованием выбирать себе новую местную власть, лояльную к захватчикам.

ВИДЕО ДНЯ

Тем временем враг продолжает артиллерийские удары по жилым кварталам и мирным жителям и самого Николаева и области.

В то же время, вражеские попытки проведения воздушной разведки с помощью БПЛА "Орлан-10" встретили точный выстрел стрелкового оружия украинских подразделений, беспилотник-разведчик уничтожен.

Общие потери врага на южном рубеже нашей обороны составили 34 оккупанта и 7 единиц техники, среди которых танк, самоходная гаубица "Мста-С", реактивная система залпового огня, другая бронированная, автомобильная, инженерная техника.

Корабельная группировка врагов в Черном море ни в количестве, ни в тактике изменений не испытала.

"Ситуация в Приднестровье по подготовке или перемещении войск постоянно мониторится, держится на контроле", - отмечают в ОК "Юг".

Темы: войнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
война
На Таврическом направлении защитники уничтожили еще более полусотни захватчиков – Тарнавский
Атака дронов на Псков: первые спутниковые снимки аэродрома
Самый успешный на сегодня удар – экс-глава разведки Финляндии об атаке на Псков
Последние новости
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:33
Записи разговоров Портнова после аннексии Крыма попали в СМИ
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
Все новости...
Реклама: