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Завдяки притоку запчастин Україна збільшила свої ВПС на 20 літаків – США

"Європейська правда"Четвер, 21 квітня 2022, 02:08
Завдяки притоку запчастин Україна збільшила свої ВПС на 20 літаків – США
фото: twitter ЄП

Передача Україні запчастин для військових літаків дозволила Україні збільшити свої військово-повітряні сили на 20 літаків.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, таку заяву зробив високопоставлений чиновник США зі сфери оборони США.

Він не став уточнювати,  яка країна надала запчастини для літаків, але додав - США та інші країни працювали "для того, щоб передати їм (Україні) запчастини, необхідні для того, щоб підняти їх літаки у повітря".

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Потік запчастин дозволив Україні розширити свій парк оперативних військових літаків, попри вторгнення Росії, що досі триває. "Зараз у них більше літаків, ніж три тижні тому",- додає чиновник.

Нагадаємо, днем раніше прес-секретар Пентагону Джон Кірбі повідомив, що Україна отримала з інших країн допомогу, що дозволила збільшити кількість військових літаків на озброєнні ЗСУ.

"Я хочу сказати, не вдаючись у деталі щодо того, що надають інші країни, що вони (українці)  отримали додаткові платформи, а також деталі, щоб дозволить збільшити свій флот, розмір авіапарку. Я думаю, що на цьому варто зупинитися", – заявив Кірбі.

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У відповіді на запитання журналіста речник уточнив, що в цьому випадку від словом "платформи", має на увазі "літаки", не надавши деталей щодо цієї передачі. "Вони (українці) вже отримали нові літаки та запчастини, щоби підняти у повітря більше літаків", - додав він.

Ці слова дали підстави вважати, що йдеться про передачу літаків.

Втім, згодом Повітряні сили Збройних сил Україні підтвердили, що отримали від союзників запчастини та комплектуючі для літаків - але не нові літаки.

Теми: авіаЗбройні силиСША
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