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Благодаря притоку запчастей Украина увеличила свои ВВС на 20 самолетов - США

"Европейская правда"Четверг, 21 апреля 2022, 02:08
фото: twitter ЕП

Передача Украине запчастей для военных самолетов позволила Украине увеличить свои военно-воздушные силы на 20 самолетов.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, такое заявление сделал высокопоставленный чиновник США в сфере обороны США.

Он не стал уточнять, какая страна предоставила запчасти для самолетов, но добавил – США и другие страны работали "для того, чтобы передать им (Украине) запчасти, необходимые для того, чтобы поднять их самолеты в воздух".

Поток запчастей позволил Украине расширить свой парк оперативных военных самолетов, несмотря на вторжение продолжающейся России. "Сейчас у них больше самолетов, чем три недели назад", – добавляет чиновник.

Напомним, 19 апреля в Пентагоне сообщили, что Украина получила из других стран помощь, позволившую увеличить количество военных самолетов на вооружении ВСУ.

"Я хочу сказать, не вдаваясь в детали относительно того, что предоставляют другие страны, что они (украинцы) получили дополнительные платформы, а также детали, чтобы позволить увеличить свой флот, размер авиапарка. Я думаю, что на этом стоит остановиться", – заявил Кирби.

В ответе на вопрос журналиста спикер уточнил, что в этом случае под словом "платформы" подразумевает "самолеты", не предоставив деталей относительно этой передачи. "Они (украинцы) уже получили новые самолеты и запчасти, чтобы поднять в воздух больше самолетов", - добавил он.

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Эти слова дали основание считать, что речь идет о передаче самолетов.

Однако позже Воздушные силы Вооруженных сил Украины подтвердили, что получили от союзников запчасти и комплектующие для самолетов – но не новые самолеты.

Темы: авиаВооруженные силыСША
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