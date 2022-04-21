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Єдність НАТО шокувала Путіна – Байден

Ольга Глущенко Четвер, 21 квітня 2022, 03:17
Єдність НАТО шокувала Путіна – Байден
Байден, фото: Getty Images

Під час зустрічі з воєначальниками Сполучених Штатів президент Джо Байден сказав, що єдність НАТО шокувала президента Росії Владіміра Путіна.

Джерело: Байден, цитує Reuters

Пряма мова: "Вони (ЗСУ – ред.) більш жорсткі і горді, ніж я думав; я вражений тим, що вони роблять з вашою допомогою".

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"Я не думаю, що Путін розраховував на те, що це зможе згуртувати нас".

Деталі: У середу президент Джо Байден скликав військових лідерів США на щорічну зустріч у Білому домі, яка мала особливе значення, оскільки війна в Україні вступає в нову небезпечну фазу, а Вашингтон планує додаткову військову допомогу.

За інформацією видання, відкриваючи зустріч, Байден відзначив жорсткість українських військових і сказав, що єдність НАТО шокувала Путіна.

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Теми: БайденНАТОвійнаПутін
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