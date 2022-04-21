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Единство НАТО шокировало Путина – Байден

Ольга ГлущенкоЧетверг, 21 апреля 2022, 03:17
Байден, фото: Getty Images

В ходе встречи с военачальниками Соединенных Штатов президент Джо Байден сказал, что единство НАТО шокировало президента России Владимира Путина.

Источник: Байден, цитирует Reuters

Прямая речь: "Они (ВСУ – ред.) более жесткие и гордые, чем я думал; я поражен тем, что они делают с вашей помощью".

"Я не думаю, что Путин рассчитывал на то, что это сможет сплотить нас".

Детали: В среду президент Джо Байден созвал военных лидеров США на ежегодную встречу в Белом доме, которая имела особое значение, поскольку война в Украине вступает в новую опасную фазу, а Вашингтон планирует дополнительную военную помощь.

По информации издания, открывая встречу, Байден отметил жесткость украинских военных и сказал, что единство НАТО шокировало Путина.

Темы: БайденНАТОвойнаПутин
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