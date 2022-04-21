На Донбасі окупанти за добу поранили 5 мирних мешканців
Четвер, 21 квітня 2022, 04:12
На Донеччині 20 квітня росіяни поранили 5 мирних мешканців.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко
Деталі: Ідеться про трьох поранених у Мар’їнці та 2 у Вугледарі.
Також вдалося уточнити інформацію щодо 2 загиблих раніше у Павлівці і ще 3 поранених: у Краматорську, Маріуполі та Лимані.
Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримала одна людина, поранена на Луганщині.
"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", – зазначає Кириленко.
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