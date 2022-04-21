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На Донбасі окупанти за добу поранили 5 мирних мешканців

Ольга Глущенко Четвер, 21 квітня 2022, 04:12
обстріляний росіянами будинок у Донецькій області, фото: facebook Кириленка

На Донеччині 20 квітня росіяни поранили 5 мирних мешканців.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Деталі: Ідеться про трьох поранених у Мар’їнці та 2 у Вугледарі.

Також вдалося уточнити інформацію щодо 2 загиблих раніше у Павлівці і ще 3 поранених: у Краматорську, Маріуполі та Лимані.

Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримала одна людина, поранена на Луганщині.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", – зазначає Кириленко.

 

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Теми: Донецька областьвійна
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