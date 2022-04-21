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На Донбассе оккупанты за сутки ранили 5 мирных жителей

Ольга ГлущенкоЧетверг, 21 апреля 2022, 04:12
На Донбассе оккупанты за сутки ранили 5 мирных жителей
обстрелянный россиянами дом в Донецкой области, фото: facebook Кириленко

В Донецкой области 20 апреля россияне ранили 5 мирных жителей.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Детали: Речь идет о трех раненых в Марьинке и 2 в Угледаре.

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Также удалось уточнить информацию о 2 погибших ранее в Павловке и еще 3 раненых: в Краматорске, Мариуполе и Лимане.

Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получил один человек, раненный в Луганской области.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - отмечает Кириленко.

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Темы: Донецкая областьвойна
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