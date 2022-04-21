На Донбассе оккупанты за сутки ранили 5 мирных жителей

В Донецкой области 20 апреля россияне ранили 5 мирных жителей.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Детали: Речь идет о трех раненых в Марьинке и 2 в Угледаре.

Также удалось уточнить информацию о 2 погибших ранее в Павловке и еще 3 раненых: в Краматорске, Мариуполе и Лимане.

Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получил один человек, раненный в Луганской области.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - отмечает Кириленко.