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Міністри фінансів країн G7 анонсували допомогу Україні у понад $24 млрд

Ольга Глущенко Четвер, 21 квітня 2022, 05:08
Міністри фінансів країн G7 анонсували допомогу Україні у понад $24 млрд
фото: Getty Images

Міністри фінансів країн "Великої сімки" (G7) заявили про додаткову підтримку Україні на суму понад 24 мільярди доларів на 2022 рік і готові її збільшити в разі потреби.

Джерело: Reuters

Деталі: Крім заяви про фінансову підтримку України у понад 24 мільярди доларів, міністри зазначили, що міжнародні організації не повинні вести діяльність "з Росією у звичній манері".

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Вони висловили жаль з приводу участі Росії в міжнародних форумах, включаючи зустрічі G20, Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

Що передувало: Україна запросила у країн "Великої сімки" фінансову підтримку у розмірі 50 мільярдів доларів.

Теми: G7Україна
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