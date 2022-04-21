Министры финансов стран G7 анонсировали помощь Украине более чем в $24 млрд
Четверг, 21 апреля 2022, 05:08
Министры финансов стран "Большой семерки" (G7) заявили о дополнительной поддержке Украине на сумму свыше 24 миллиардов долларов на 2022 год и готовы ее увеличить в случае необходимости.
Источник: Reuters
Детали: Кроме заявления о финансовой поддержке Украины более чем в 24 миллиарда долларов, министры отметили, что международные организации не должны вести деятельность "с Россией в привычной манере".
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Они выразили сожаление по поводу участия России в международных форумах, включая встречи G20, Международный валютный фонд и Всемирный банк.
Что предшествовало: Украина запросила у стран "Большой семерки" финансовую поддержку в размере 50 миллиардов долларов.