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Графік евакуаційних потягів на 21 квітня

Ольга Глущенко Четвер, 21 квітня 2022, 05:28
фото: УЗ

Укрзалізниця призначила евакуаційні потяги на 21 квітня.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: На 21 квітня призначено 6 потягів з евакуаційних зон і у зворотний бік.

Зокрема, курсуватимуть такі потяги:

  • 11:30 - 219/220 Запоріжжя – 1 – Львів
  • 14:30 - 220/219 Львів – Запоріжжя-1

  • 16:30 - 234/233 Покровськ – Чоп
  • 23:30 - 234/233 Чоп – Дніпро

  • 06:00 - 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
  • 11:30 - 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ.

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Теми: Укрзалізницяевакуація
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