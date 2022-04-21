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График эвакуационных поездов на 21 апреля

Ольга ГлущенкоЧетверг, 21 апреля 2022, 05:28
График эвакуационных поездов на 21 апреля
фото: УЗ

Укрзализныця назначила эвакуационные поезда на 21 апреля.

Источник: Укрзализныця

Детали: На 21 апреля назначены 6 поездов из эвакуационных зон и в обратную сторону.

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В частности, будут курсировать следующие поезда:

  • 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
  • 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1

  • 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр

ВИДЕО ДНЯ
  • 06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.
  • 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск.

Темы: Укрзализныцяэвакуация
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