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У Білорусі затримали понад 10 лідерів та активістів незалежних профспілок

Ольга Глущенко Четвер, 21 квітня 2022, 05:50
У Білорусі затримали понад 10 лідерів та активістів незалежних профспілок
КДБ Білорусі

У Білорусі 14 профспілкових активістів не виходять на зв'язок після обшуків і затримань.

Джерело: правозахисний центр "Вясна"

Дослівно: "Після вчорашніх обшуків в офісах незалежних профспілок на зв'язок не виходять 14 профспілкових активістів.

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Це лідери та активісти Білоруського конгресу демократичних профспілок (БКДП)".

Деталі: До БКДП входять Вільна профспілка металістів, Вільна профспілка Білорусі, незалежна профспілка Радіоелектронної промисловості (РЕП).

За даними правозахисників, у СІЗО КДБ перебуває четверо активістів, серед яких Сергій Антусевич (колишній працівник "Гродно Азот", віце-голова Білоруського конгресу демократичних профспілок) та Геннадій Фединич (лідер Білоруської профспілки радіоелектронної промисловості (РЕП)).

ВІДЕО ДНЯ

Місцезнаходження п'ятьох затриманих встановлюється. Із сімома активістами немає зв'язку, їхня доля наразі невідома. Одну людину відпустили.

Теми: Білорусь
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