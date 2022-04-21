У Білорусі затримали понад 10 лідерів та активістів незалежних профспілок

У Білорусі 14 профспілкових активістів не виходять на зв'язок після обшуків і затримань.

Джерело: правозахисний центр "Вясна"

Дослівно: "Після вчорашніх обшуків в офісах незалежних профспілок на зв'язок не виходять 14 профспілкових активістів.

Це лідери та активісти Білоруського конгресу демократичних профспілок (БКДП)".

Деталі: До БКДП входять Вільна профспілка металістів, Вільна профспілка Білорусі, незалежна профспілка Радіоелектронної промисловості (РЕП).

За даними правозахисників, у СІЗО КДБ перебуває четверо активістів, серед яких Сергій Антусевич (колишній працівник "Гродно Азот", віце-голова Білоруського конгресу демократичних профспілок) та Геннадій Фединич (лідер Білоруської профспілки радіоелектронної промисловості (РЕП)).

Місцезнаходження п'ятьох затриманих встановлюється. Із сімома активістами немає зв'язку, їхня доля наразі невідома. Одну людину відпустили.