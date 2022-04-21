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В Беларуси задержали более 10 лидеров и активистов независимых профсоюзов

Ольга ГлущенкоЧетверг, 21 апреля 2022, 05:50
В Беларуси задержали более 10 лидеров и активистов независимых профсоюзов

В Беларуси 14 профсоюзных активистов не выходят на связь после обысков и задержаний.

Источник: правозащитный центр "Вясна"

Дословно: "После вчерашних обысков в офисах независимых профсоюзов на связь не выходят 14 профсоюзных активистов.

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Это лидеры и активисты Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) ".

Детали: В БКДП входят Свободный профсоюз металлистов, Свободный профсоюз Беларуси, независимый профсоюз Радиоэлектронной промышленности (РЭП).

По данным правозащитников, в СИЗО КГБ находятся четыре активиста, среди которых Сергей Антусевич (бывший работник "Гродно Азот", вице-председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов) и Геннадий Федынич (лидер Белорусского профсоюза РЭП).

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Местонахождение пятерых задержанных устанавливается. С семью активистами нет связи, их судьба пока неизвестна. Одного человека отпустили.

Темы: Беларусь
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