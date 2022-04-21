Джонсон: Вести переговори з Путіним – усе одно що з крокодилом, який вчепився в ногу

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що будь-які мирні переговори щодо України, швидше за все, проваляться, тому що вести переговори з Володимиром Путіним – все одно, що торгуватися з "крокодилом, який вже вчепився вам у ногу".

Джерело: Reuters, Російська служба BBC

Деталі: Розмовляючи з журналістами в середу на шляху до Індії, Джонсон припустив, що Путін захоче реальних переговорів з Україною, коли і якщо досягне можливості вести їх із позиції сили, але й тоді він може знову спробувати взяти Київ.

Щодо намірів Зеленського, то, на думку Джонсона, він хоче вигнати російські війська зі сходу України, але, можливо, погодиться на переговори про Крим.

Пряма мова: "Дуже важко зрозуміти, як українці можуть вести переговори з Путіним зараз з огляду на явну відсутність у нього добропорядності. Його стратегія, яка є очевидною, полягає в тому, щоб спробувати поглинути і захопити якомога більшу частину України і, можливо, провести якісь переговори з позиції сили.

Думка президента України, – якщо я правильно його зрозумів, я багато з ним розмовляю, – полягає в тому, що він насправді хотів би, щоб російські війська були вигнані з їхніх нинішніх позицій у Донецьку та Луганську. Це досить максималістська позиція, але щодо Криму вони не такі максималісти.

Як можна домовлятися з крокодилом, коли в його щелепах нога? Ось у чому труднощі, з якими стикаються українці. Потрібно просто продовжувати стратегію, продовжувати постачати їх зброєю".

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Деталі: За словами Джонсона, Путін ясно дав зрозуміти, що хоче захопити більше території України та може розпочати новий штурм столиці країни – Києва.

Джонсон сказав, що світові лідери, зокрема президент США Джо Байден, погодилися на заклик цього тижня, що вони продовжуватимуть постачати Україні зброю, зокрема артилерію, оскільки Росія активізує свої атаки на схід України.

За словами Джонсона, життєво важливо, щоб Захід продовжував озброювати Україну.

Прем'єр-міністр Великої Британії має намір в Індії закликати свого колегу Нарендру Моді відмовитись від нейтралітету щодо війни в Україні.

"Я вже говорив із Нарендрою Моді про Україну, і насправді індійці засудили те, що сталося у Бучі. Але Велика Британія, зокрема, має визнати, що існують історичні відносини, які мають Індія з Росією. Я думаю, що ми повинні пам'ятати про це і просто вказати, що Путін, я боюся, сильно підводить Росію", – сказав Джонсон.