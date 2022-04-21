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Джонсон: Вести переговоры с Путиным – все равно что с крокодилом, который вцепился в ногу

Елена РощинаЧетверг, 21 апреля 2022, 07:29
Борис Джонсон, фото Getty Images

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что любые мирные переговоры по Украине, скорее всего, провалятся, потому что вести переговоры с Владимиром Путиным – все равно что торговаться с "крокодилом, который уже вцепился вам в ногу".

Источник: Reuters, Русская служба BBC

Детали: Беседуя с журналистами в среду по пути в Индию, Джонсон предположил, что Путин захочет реальных переговоров с Украиной, когда и если добьется возможности вести их с позиции силы, но и тогда он может снова попытаться взять Киев.

Что касается намерений Зеленского, то, по мнению Джонсона, он хочет выгнать российские войска с востока Украины, но, возможно, согласится на переговоры о Крыме.

Прямая речь: "Очень трудно понять, как украинцы могут вести переговоры с Путиным сейчас, учитывая явное отсутствие у него добросовестности. Его стратегия, которая очевидна, состоит в том, чтобы попытаться поглотить и захватить как можно большую часть Украины и, возможно, провести какие-то переговоры с позиции силы.

Мнение президента Украины, – если я правильно его понял, я много с ним разговариваю, – заключается в том, что он на самом деле хотел бы, чтобы российские войска были изгнаны с их нынешних позиций в Донецке и Луганске. Это довольно максималистская позиция, но по Крыму они не такие максималисты.

Как можно договариваться с крокодилом, когда у него в челюстях нога? Вот в чем трудность, с которой сталкиваются украинцы. Надо просто продолжать стратегию, продолжать снабжать их оружием".

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Детали: По словам Джонсона, Путин ясно дал понять, что хочет захватить больше территории Украины и может начать новый штурм столицы страны – Киева.

Джонсон сказал, что мировые лидеры, в том числе президент США Джо Байден, согласились на призыв на этой неделе, что они будут продолжать поставлять Украине оружие, в том числе артиллерию, поскольку Россия активизирует свои атаки на восток Украины.

По словам Джонсона, жизненно важно, чтобы Запад продолжал вооружать Украину.

Премьер-министр Великобритании намерен в Индии призвать своего коллегу Нарендру Моди отказаться от нейтралитета относительно войны в Украине. 

"Я уже говорил с Нарендрой Моди об Украине, и на самом деле индийцы осудили то, что произошло в Буче. Но Великобритания, в частности, должна признать, что существуют исторические отношения, которые у Индии с Россией. Я думаю, что мы должны помнить об этом и просто указать, что Путин, я боюсь, сильно подводит Россию", – сказал Джонсон.

Темы: Борис ДжонсонПутинЗеленскийвойна
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