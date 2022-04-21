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Литва передала Украине тяжелые минометы

"Европейская правда"Четверг, 21 апреля 2022, 09:00

Литва передала Украине тяжелые минометы, чтобы помочь в борьбе с российской агрессией.

Как сообщает BNS, об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, пишет "Европейская правда".

"Мы передали Украине тяжелые минометы. Цифр я не буду называть, но передали мы многое", - отметил он.

Министр добавил, что общая стоимость всей переданной военной помощи достигает уже десятков миллионов евро, а стоимость замещения может быть в 5-10 раз выше. Среди переданного Украине оружия – ПЗРК, противотанковое оружие, гранаты, боеприпасы, пулеметы.

Как сообщалось, также Литва приступила к обучению первой группы украинских военных пользованию противотанковыми средствами.

На прошлой неделе страна передала Украине телекоммуникационное оборудование для возобновления украинского вещания в пострадавших в результате войны регионах.

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Темы: ЛитваУкраинаоружие
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