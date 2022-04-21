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Уряд Німеччини викреслив усе важке озброєння зі списку військової допомоги Україні – Bild

"Європейська правда"Четвер, 21 квітня 2022, 09:27
Олаф Шольц, фото Getty Images

Міністерство оборони Німеччини виключило все важке озброєння зі списку, направленого Україною, хоча німецька промисловість готова поставити багато озброєнь у короткостроковій та середньостроковій перспективі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bild, у розпорядженні якого є українські та німецькі списки.

У списку, спрямованому Україною з проханням надати озброєння для боротьби з російським вторгненням, була низка важких озброєнь: танки "Leopard", БТР "Puma" та "Marder", БТР "Boxer", "Fuch".

Крім того, Україна повідомила федеральний уряд і промисловість Німеччини про гостру потребу в реактивних системах залпового вогню та протикорабельних ракетах, а також протитанкових ракетах типу "Milan" і "Spike".

Ще в середині березня майже все озброєння, яке запросило Україна, було в списку поставок німецької промисловості – навіть сучасні танки Leopard 2.

За даними видання, після цього Міноборони на наполегливу вимогу канцелярії Олафа Шольца почало скорочувати списки – і в результаті перелік можливого експорту озброєнь німецької військової промисловості в Україну скоротився з 48 до 24 сторінок.

Зникло все важке озброєння, яке німецька промисловість хотіла продати Україні. З 15 початкових запитів України на озброєння залишилося лише три, причому деякі з них мають альтернативи.

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Загальна вартість усіх "консолідованих" німецьких озброєнь для України становить лише 307 мільйонів євро, хоча уряд Німеччини заявляв про виділення 1 млрд євро, більша частина якого нібито мала піти Україні.

У німецькому експортному списку озброєнь, складеному в дуже загальних рисах з міркувань безпеки, є транспортні засоби, особисте спорядження, датчики та засоби розвідки, боєприпаси, матеріально-технічне забезпечення, зброя та стрілецька зброя, а також "польове обладнання" для України.

Видання зазначає, що планується постачання сучасних пристроїв, таких як високотехнологічні радари та дистанційно керовані бойові модулі для встановлення на українську бронетехніку.

Транспортні засоби включають модернізовані повнопривідні автомобілі, броньовані вантажівки, броньовані автобуси та майже 100 важких напівпричепів HX81 для швидкого перевезення українських танків.

Але важкого озброєння у списку немає.

Повідомляється, що Міністерство оборони України після отримання інформації про скорочений список надіслало німецькій стороні ще два запити: 9 квітня Київ знову запросив у Берліна танки "Leopard-2" та самохідні гаубиці, а 16 квітня – зенітно-ракетні комплекси "IRIS-T".

За даними видання, ︎німецький уряд проігнорував ці листи.

19 квітня канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина не постачає важке озброєння, оскільки цього не роблять і інші країни, наприклад, США, Канада, Великобританія, Франція.

Насправді США та Великобританія, а також Австралія та Нідерланди постачають важке озброєння в Україну.

Нагадаємо, заступник генерального інспектора Бундесверу Маркус Лаубенталь заявив, що такі поставки можуть ослабити німецьку армію.

Речник уряду Німеччини заявив, що Берлін більше не бачить можливості постачати в Україну зброю із запасів Бундесверу.

Теми: НімеччиназброявійнаУкраїна
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