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Правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине – Bild

"Европейская правда"Четверг, 21 апреля 2022, 09:27
Олаф Шольц, фото Getty Images

Министерство обороны Германии по исключило все тяжелое вооружение из списка, направленного Украиной, хотя немецкая промышленность готова поставить многие из вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bild, в распоряжении которого имеются украинский и немецкий списки.

В списке, направленном Украиной с просьбой предоставить вооружение для борьбы с российским вторжением, были ряд тяжелых вооружений: танки "Leopard", БТР "Puma" и "Marder", БТР "Boxer", "Fuch".

Кроме того, Украина уведомила федеральное правительство и промышленность Германии об острой потребности в реактивных системах залпового огня и противокорабельных ракетах, а также противотанковых ракетах типа "Milan" и " Spike".

Еще в середине марта почти все вооружение, запрошенное Украиной, было в списке поставок немецкой промышленности – даже современные танки Leopard 2.

По данным издания, после этого Минобороны по настоянию канцелярии Олафа Шольца начало сокращать список – и в результате перечень возможного экспорта вооружений немецкой военной промышленности в Украину сократился с 48 до 24 страниц.

Исчезло все тяжелое вооружение, которое немецкая промышленность хотела продать Украине. Из 15 первоначальных запросов Украины на вооружение остались только три, причем некоторые из них имеют альтернативы первоначальным запросам.

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Общая стоимость всех "консолидированных" немецких вооружений для Украины составляет всего 307 миллионов евро, хотя правительство Германии заявляло о выделении 1 млрд евро, большая часть которого пойдет Украине.

В немецком экспортном списке вооружений, составленном в очень общих чертах по соображениям безопасности, есть: транспортные средства, личное снаряжение, датчики и средства разведки, боеприпасы, материально-техническое обеспечение, оружие и стрелковое оружие, а также "полевое оборудование" для Украины.

Издание отмечает, что планируется поставка современных устройств, таких как высокотехнологичные радары и дистанционно управляемые боевые модули для установки на украинскую бронетехнику.

Транспортные средства включают модернизированные полноприводные автомобили, бронированные грузовики, бронированные автобусы и почти 100 тяжелых полуприцепов HX81 для быстрой перевозки украинских танков.

Но тяжелого вооружения в списке нет.

Сообщается, что Министерство обороны Украины после получения информации о сокращенном списке отправило немецкой стороне еще два запроса: 9 апреля Киев вновь запросил у Берлина танки "Leopard-2" и самоходные гаубицы, а 16 апреля – зенитно-ракетные комплексы "IRIS-T".

По данным издания, ︎немецкое правительство проигнорировало эти письма.

19 апреля канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не поставляет тяжелое вооружение, так как этого не делают и другие страны например, США, Канада, Великобритания, Франция

На самом деле, США и Великобритания, а также Австралия и Нидерланды поставляют тяжелое вооружение в Украину.

Напомним, заместитель генерального инспектора Бундесвера Маркус Лаубенталь заявил, что такие поставки могут ослабить немецкую армию.

Представитель правительства Германии заявил, что Берлин больше не видит возможности поставлять в Украину оружие из запасов Бундесвера.

Темы: ГерманияоружиевойнаУкраина
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