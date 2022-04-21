Від нічних обстрілів у Миколаєві загинула людина – ОДА

Внаслідок нічних обстрілів в Миколаєві загинула одна людина, двоє поранених, повідомив глава ОДА Віталій Кім.

Джерело: Кім у Telegram

Деталі: За словами Кіма, внаслідок нічних обстрілів загинула одна людина, двоє поранених.

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Наразі ліквідують наслідки.

Також глава ОДА розповів, що у нього часто запитують, які настрої у людей. Він спробував пояснити це паралеллю про коронавірус та зазначив, що люди звикають до війни.

Пряма мова Кіма: "Пам'ятаєте, коли були перші повідомлення про коронавірус, десь там двоє осіб захворіло, уся країна в масках, з антисептиком. Після роботи весь одяг дезинфікують, могли вбити, якщо десь пчихнув, меми такі ходили. Це як було в перші дні.

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Потім за рік-другий, кажуть пік, всі навколо хворіють, наші люди: "я вже перехворів, мені не страшно".

От приблизно така сама ситуація, не кажу що добре, чи погано. Приблизно так ми ставимося, як ми перебуваємо під щоденними обстрілами. Звикли. У будь-якому разі, страху того, невідомості, немає. Ми вже бачимо, як все відбувається і не боїмося".