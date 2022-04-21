Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Від нічних обстрілів у Миколаєві загинула людина – ОДА

Роман ПетренкоЧетвер, 21 квітня 2022, 09:40

Внаслідок нічних обстрілів в Миколаєві загинула одна людина, двоє поранених, повідомив глава ОДА Віталій Кім.

Джерело: Кім у Telegram

Деталі: За словами Кіма, внаслідок нічних обстрілів загинула одна людина, двоє поранених.

Наразі ліквідують наслідки.

Також глава ОДА розповів, що у нього часто запитують, які настрої у людей. Він спробував пояснити це паралеллю про коронавірус та зазначив, що люди звикають до війни.

Пряма мова Кіма: "Пам'ятаєте, коли були перші повідомлення про коронавірус, десь там двоє осіб захворіло, уся країна в масках, з антисептиком. Після роботи весь одяг дезинфікують, могли вбити, якщо десь пчихнув, меми такі ходили. Це як було в перші дні.

Потім за рік-другий, кажуть пік, всі навколо хворіють, наші люди: "я вже перехворів, мені не страшно".

ВІДЕО ДНЯ

От приблизно така сама ситуація, не кажу що добре, чи погано. Приблизно так ми ставимося, як ми перебуваємо під щоденними обстрілами. Звикли. У будь-якому разі, страху того, невідомості, немає. Ми вже бачимо, як все відбувається і не боїмося".

Теми: МиколаївобстрілвійнаРосія
Головне сьогодні

фотоНовий Бабин Яр: у Мангуші росіяни захоронили, ймовірно, до 9 тисяч маріупольців

Онуфрій пропонує на Великдень ходу в Маріуполь, аби забрати цивільних і поранених

відеоДесантники збили Мі-8 з ПЗРК, а морпіхи ліквідували вертоліт, який прилетів на підмогу

На Херсонщині окупанти оголосили мобілізацію і готують "референдум" - Генштаб

відео, оновлено від 16:07У Росії палав один з головних дослідних інститутів Міноборони, 7 загиблих

Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні на $800 млн

Усі новини...
Миколаїв
Регіони: в Харкові обстрілів поменшало, на Донбасі – жорстокі бої, по Миколаєву був удар
У Миколаєві знову лунають вибухи – мер
Від нічних обстрілів Миколаєва постраждали дві людини, мер показав вирву
Останні новини
21:52
У центробанку РФ визнали, що спад економіки буде суттєвішим ніж під час коронавірусу
21:40
Пентагон: Україна має на фронті більше танків, ніж РФ
21:31
фотоНовий Бабин Яр: у Мангуші росіяни захоронили, ймовірно, до 9 тисяч маріупольців
21:30
оновленоДніпропетровщина: Ракетними ударами розтрощило залізничне полотно, є поранені
21:19
Банки відзначають різке зниження попиту на кредити
21:14
Росія перекинула в Україну ще більше тактичних груп, наразі їх 85 – CNN
21:04
Між Ірпенем та Києвом запускають маршрутки
20:58
Відбудова України з допомогою ЄС має розпочатися до завершення війни – Мішель
20:47
Зеленський попросив Португалію про "Леопарди" та іншу важку техніку
20:46
Онуфрій пропонує на Великдень ходу в Маріуполь, аби забрати цивільних і поранених
Усі новини...