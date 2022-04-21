От ночных обстрелов в Николаеве погиб человек – ОГА
В результате ночных обстрелов в Николаеве погиб один человек, двое раненых, сообщил глава ОГА Виталий Ким.
Источник: Ким в Telegram
Детали: По словам Кима, в результате ночных обстрелов погиб один человек, двое раненых.
Пока ликвидируют последствия.
Также глава ОГА рассказал, что у него часто спрашивают, какие настроения у людей. Он попытался объяснить это параллелью о коронавирусе и отметил, что люди привыкают к войне.
Прямая речь Кима: "Помните, когда были первые сообщения о коронавирусе, где-то там два человека заболели, вся страна в масках, с антисептиком. После работы всю одежду дезинфицируют, могли убить, если где-то чихнул, мемы такие ходили. Это как было в первые дни.
Потом через год-другой, говорят пик, все вокруг болеют, наши люди: "я уже переболел, мне не страшно".
Вот примерно такая же ситуация, не говорю, что хорошо или плохо. Приблизительно так мы относимся, как мы находимся под ежедневными обстрелами. Привыкли. В любом случае страха того, неизвестности, нет. Мы видим, как все происходит и не боимся".