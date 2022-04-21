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От ночных обстрелов в Николаеве погиб человек – ОГА

Роман ПетренкоЧетверг, 21 апреля 2022, 09:40
От ночных обстрелов в Николаеве погиб человек – ОГА

В результате ночных обстрелов в Николаеве погиб один человек, двое раненых, сообщил глава ОГА Виталий Ким.

Источник: Ким в Telegram

Детали: По словам Кима, в результате ночных обстрелов погиб один человек, двое раненых.

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Пока ликвидируют последствия.

Также глава ОГА рассказал, что у него часто спрашивают, какие настроения у людей. Он попытался объяснить это параллелью о коронавирусе и отметил, что люди привыкают к войне.

Прямая речь Кима: "Помните, когда были первые сообщения о коронавирусе, где-то там два человека заболели, вся страна в масках, с антисептиком. После работы всю одежду дезинфицируют, могли убить, если где-то чихнул, мемы такие ходили. Это как было в первые дни.

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Потом через год-другой, говорят пик, все вокруг болеют, наши люди: "я уже переболел, мне не страшно".

Вот примерно такая же ситуация, не говорю, что хорошо или плохо. Приблизительно так мы относимся, как мы находимся под ежедневными обстрелами. Привыкли. В любом случае страха того, неизвестности, нет. Мы видим, как все происходит и не боимся".

Темы: НиколаевобстрелвойнаРосcия
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