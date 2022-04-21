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Росія втратила 21 тисячу солдатів і 172 літаки – Генштаб

Ірина БалачукЧетвер, 21 квітня 2022, 10:05
Росія втратила 21 тисячу солдатів і 172 літаки – Генштаб
Знищена техніка окупантів. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Російські окупанти у війні з Україною втратили вже 21 тисячу військових, 829 танків та 172 літаки.

Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил станом на ранок 21 квітня

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.04 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 21 000 осіб (ліквідовано),
  • танків ‒ 829 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2118 од,
  • артилерійських систем – 393 од,
  • РСЗВ – 136 од,
  • засобів ППО – 67 од,
  • літаків – 172 од,
  • гелікоптерів – 151 од,
  • автомобільної техніки – 1 508 од,
  • кораблів/катерів – 8 од,
  • цистерн з ПММ – 76 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 166 од,
  • спеціальної техніки – 27 од,
  • пускових установок ОТРК/ТРК – 4 од.

У Генштабі додали, що ці дані уточнюються.

Теми: УкраїнавійнаРосія
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