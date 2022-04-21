Росія втратила 21 тисячу солдатів і 172 літаки – Генштаб

Російські окупанти у війні з Україною втратили вже 21 тисячу військових, 829 танків та 172 літаки.

Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил станом на ранок 21 квітня

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.04 орієнтовно склали:

Реклама:

особового складу – близько 21 000 осіб (ліквідовано),

танків ‒ 829 од,

бойових броньованих машин ‒ 2118 од,

артилерійських систем – 393 од,

РСЗВ – 136 од,

засобів ППО – 67 од,

літаків – 172 од,

гелікоптерів – 151 од,

автомобільної техніки – 1 508 од,

кораблів/катерів – 8 од,

цистерн з ПММ – 76 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 166 од,

спеціальної техніки – 27 од,

пускових установок ОТРК/ТРК – 4 од.

У Генштабі додали, що ці дані уточнюються.