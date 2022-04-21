Росія втратила 21 тисячу солдатів і 172 літаки – Генштаб
Четвер, 21 квітня 2022, 10:05
Російські окупанти у війні з Україною втратили вже 21 тисячу військових, 829 танків та 172 літаки.
Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил станом на ранок 21 квітня
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.04 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 21 000 осіб (ліквідовано),
- танків ‒ 829 од,
- бойових броньованих машин ‒ 2118 од,
- артилерійських систем – 393 од,
- РСЗВ – 136 од,
- засобів ППО – 67 од,
- літаків – 172 од,
- гелікоптерів – 151 од,
- автомобільної техніки – 1 508 од,
- кораблів/катерів – 8 од,
- цистерн з ПММ – 76 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 166 од,
- спеціальної техніки – 27 од,
- пускових установок ОТРК/ТРК – 4 од.
У Генштабі додали, що ці дані уточнюються.
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