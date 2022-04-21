Россия потеряла 21 тысячу солдат и 172 самолета – Генштаб
Четверг, 21 апреля 2022, 10:05
Российские оккупанты в войне с Украиной потеряли уже 21 тысячу военных, 829 танков и 172 самолета.
Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил по состоянию на утро 21 апреля
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 21 000 человек (ликвидировано),
- танков ‒ 829 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2 118 ед,
- артиллерийских систем – 393 ед,
- РСЗО – 136 ед,
- средств ПВО – 67 ед,
- самолетов – 172 ед,
- вертолетов – 151 ед,
- автомобильной техники – 1 508 ед,
- кораблей/катеров – 8 ед,
- цистерн с ГСМ – 76 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 166 ед,
- специальной техники – 27 ед,
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.
В Генштабе добавили, что данные уточняются.
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