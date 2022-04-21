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Россия потеряла 21 тысячу солдат и 172 самолета – Генштаб

Ирина БалачукЧетверг, 21 апреля 2022, 10:05
Россия потеряла 21 тысячу солдат и 172 самолета – Генштаб
Уничтоженная техника оккупантов. Фото с Facebook Генштаба ВСУ

Российские оккупанты в войне с Украиной потеряли уже 21 тысячу военных, 829 танков и 172 самолета.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил по состоянию на утро 21 апреля

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.04 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 21 000 человек (ликвидировано),
  • танков ‒ 829 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2 118 ед,
  • артиллерийских систем – 393 ед,
  • РСЗО – 136 ед,
  • средств ПВО – 67 ед,
  • самолетов – 172 ед,
  • вертолетов – 151 ед,
  • автомобильной техники – 1 508 ед,
  • кораблей/катеров – 8 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 166 ед,
  • специальной техники – 27 ед,
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.

В Генштабе добавили, что данные уточняются.

Темы: УкраинавойнаРосcия
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