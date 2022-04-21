Россия потеряла 21 тысячу солдат и 172 самолета – Генштаб

Российские оккупанты в войне с Украиной потеряли уже 21 тысячу военных, 829 танков и 172 самолета.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил по состоянию на утро 21 апреля

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 21 000 человек (ликвидировано),

танков ‒ 829 ед,

боевых бронированных машин ‒ 2 118 ед,

артиллерийских систем – 393 ед,

РСЗО – 136 ед,

средств ПВО – 67 ед,

самолетов – 172 ед,

вертолетов – 151 ед,

автомобильной техники – 1 508 ед,

кораблей/катеров – 8 ед,

цистерн с ГСМ – 76 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 166 ед,

специальной техники – 27 ед,

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.

В Генштабе добавили, что данные уточняются.