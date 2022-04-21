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​На Херсонщині від снаряду загинув підліток, у Миколаєві обстрілом поранило дівчинку

Олена РощінаЧетвер, 21 квітня 2022, 10:28

Офіс генерального прокурора України розслідує 7661 злочин щодо розв'язання агресії Росії проти України чи порушення законів та звичаїв війни, зокрема 584 воєнні злочини, вчиненні щодо дітей. 

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: У прокуратури є 591 чиновник, підозрюваний у сприянні агресії РФ. 

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За даними ювенальних прокурорів, щонайменше 584 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії: 208 дітей загинули, 376 отримали поранення різного ступеня важкості. Ці цифри не повні, бо немає остаточних даних із місць бойових дій, тимчасово окупованих та звільнених територій.

З того, що відомо: найбільше дітей постраждали в таких областях: Донецькій області – 119, Київській – 113, Харківській – 91, Чернігівській – 57, Херсонській – 44, Миколаївській – 41, Луганській – 36, Запорізькій – 25, Сумській – 16, Житомирській – 15. У столиці –16 дітей постраждали. 

За останню добу загинув підліток у Херсонській області і постраждала дівчинка в Миколаєві: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 20 квітня внаслідок артилерійського обстрілу військовими РФ с. Нова Зоря Білозерського району Херсонської області та влучання снаряду в житловий будинок загинуло двоє осіб, в тому числі 16-річний підліток.
  • 20 квітня внаслідок обстрілу об’єктів цивільної інфраструктури м. Миколаєва 11-річна дівчинка отримала поранення.

В ході фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території смт Бородянка Київської області виявлено тіло 15-річної дівчинки-підлітка, яка отримала смертельне поранення легень.

Стало відомо, що в першій половині березня 2022 року в смт. Клавдієво-Тарасове Бучанського району Київської області військові РФ розстріляли цивільний автомобіль у якому їхав чоловік з двома доньками 7 та 11 років. Діти отримали важкі поранення. Молодша дитина померла, не приходячи до тями, а старшу вдалося врятувати.

4 березня внаслідок обстрілу в с. Гореничі отримали поранення батько та його 7-річна донька. Це з'ясувалося під час фіксації кримінальних правопорушень там.

Стало відомо, що 13 березня під час обстрілу окупантами м. Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області був поранений 13-річний підліток.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1141 заклад освіти, з них 99 зруйновано повністю.

Теми: війнадітиОфіс генпрокурора
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