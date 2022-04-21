На Херсонщині від снаряду загинув підліток, у Миколаєві обстрілом поранило дівчинку
Офіс генерального прокурора України розслідує 7661 злочин щодо розв'язання агресії Росії проти України чи порушення законів та звичаїв війни, зокрема 584 воєнні злочини, вчиненні щодо дітей.
Джерело: Офіс генерального прокурора
Деталі: У прокуратури є 591 чиновник, підозрюваний у сприянні агресії РФ.
За даними ювенальних прокурорів, щонайменше 584 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії: 208 дітей загинули, 376 отримали поранення різного ступеня важкості. Ці цифри не повні, бо немає остаточних даних із місць бойових дій, тимчасово окупованих та звільнених територій.
З того, що відомо: найбільше дітей постраждали в таких областях: Донецькій області – 119, Київській – 113, Харківській – 91, Чернігівській – 57, Херсонській – 44, Миколаївській – 41, Луганській – 36, Запорізькій – 25, Сумській – 16, Житомирській – 15. У столиці –16 дітей постраждали.
За останню добу загинув підліток у Херсонській області і постраждала дівчинка в Миколаєві:
- 20 квітня внаслідок артилерійського обстрілу військовими РФ с. Нова Зоря Білозерського району Херсонської області та влучання снаряду в житловий будинок загинуло двоє осіб, в тому числі 16-річний підліток.
- 20 квітня внаслідок обстрілу об’єктів цивільної інфраструктури м. Миколаєва 11-річна дівчинка отримала поранення.
В ході фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території смт Бородянка Київської області виявлено тіло 15-річної дівчинки-підлітка, яка отримала смертельне поранення легень.
Стало відомо, що в першій половині березня 2022 року в смт. Клавдієво-Тарасове Бучанського району Київської області військові РФ розстріляли цивільний автомобіль у якому їхав чоловік з двома доньками 7 та 11 років. Діти отримали важкі поранення. Молодша дитина померла, не приходячи до тями, а старшу вдалося врятувати.
4 березня внаслідок обстрілу в с. Гореничі отримали поранення батько та його 7-річна донька. Це з'ясувалося під час фіксації кримінальних правопорушень там.
Стало відомо, що 13 березня під час обстрілу окупантами м. Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області був поранений 13-річний підліток.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1141 заклад освіти, з них 99 зруйновано повністю.