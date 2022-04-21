На Херсонщине от снаряда погиб подросток, в Николаеве обстрелом ранило девочку

Офис генерального прокурора Украины расследует 7661 преступление относительно развязывания агрессии России против Украины или нарушения законов и обычаев войны, в том числе 584 военных преступлений, совершенных в отношении детей.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: У прокуратуры есть 591 чиновник, подозреваемый в содействии агрессии РФ.

По данным ювенальных прокуроров, по меньшей мере 584 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России: 208 детей погибли, 376 получили ранения разной степени тяжести. Эти цифры не полны, так как нет окончательных данных с мест боевых действий, временно оккупированных и освобожденных территорий.

Из того, что известно: больше всего детей пострадали в таких областях: Донецкой области – 119, Киевской – 113, Харьковской – 91, Черниговской – 57, Херсонской – 44, Николаевской – 41, Луганской – 36, Запорожской – 25, Сумской – 16 , Житомирской – 15. В столице – 16 детей пострадали.

За последние сутки погиб подросток в Херсонской области и пострадала девочка в Николаеве:

20 апреля в результате артиллерийского обстрела военными РФ с. Новая Заря Белозерского района Херсонской области и попадания снаряда в жилой дом погибли два человека, в том числе 16-летний подросток.

20 апреля в результате обстрела объектов гражданской инфраструктуры г. Николаева 11-летняя девочка получила ранения.

В ходе фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории пгт Бородянка Киевской области, обнаружено тело 15-летней девочки-подростка, получившей смертельное ранение легких.

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Стало известно, что в первой половине марта 2022 года в пгт. Клавдиево-Тарасово Бучанского района Киевской области военные РФ расстреляли гражданский автомобиль, в котором ехал мужчина с двумя дочерьми 7 и 11 лет. Дети получили тяжелые ранения. Младшая девочка умерла, не приходя в сознание, а старшую удалось спасти.

4 марта в результате обстрела в с. Гореничи получили ранения отец и его 7-летняя дочь. Это выяснилось при фиксации уголовных правонарушений там.

Стало известно, что 13 марта при обстреле оккупантами г. Кременная Северодонецкого района Луганской области был ранен 13-летний подросток.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1141 учебное заведение, из них 99 разрушены полностью.