У Києві відновили рух "червоною" гілкою метро
Четвер, 21 квітня 2022, 10:42
КП "Київський метрополітен" з 21 квітня відновило рух "червоною" гілкою – від початку війни половина гілки не працювала.
Джерело: пресслужба метро та КМДА у Telegram
Дослівно метрополітен: "Рух червоною лінією відновлено до станції "Лісова"".
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Деталі: Також підземка скоротила інтервал руху на всіх лініях до 10-15 хвилин.
Рух поїздів здійснюється:
- Червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Лісова";
- Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";
- Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".
Пересадочний вузол "Хрещатик" – "Майдан Незалежності" залишається зачиненим.
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Без зупинки поїзди слідують повз станції: "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк" та "Кловська".
Метро для перевезень пасажирів працює з 6:30 до 20:00.
Також підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття.
У пресслужбі метро підкреслили, що графік роботи підземки може оперативно змінюватися.