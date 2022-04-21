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У Києві відновили рух "червоною" гілкою метро

Ірина БалачукЧетвер, 21 квітня 2022, 10:42
У Києві відновили рух червоною гілкою метро
Станція "Лісова". Фото з Telegram Kyiv Metro Alerts

КП "Київський метрополітен" з 21 квітня відновило рух "червоною" гілкою – від початку війни половина гілки не працювала.

Джерело: пресслужба метро та КМДА у Telegram

Дослівно метрополітен: "Рух червоною лінією відновлено до станції "Лісова"".

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Деталі: Також підземка скоротила інтервал руху на всіх лініях до 10-15 хвилин.

Рух поїздів здійснюється:

  • Червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Лісова";
  • Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";
  • Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".

Пересадочний вузол "Хрещатик" – "Майдан Незалежності" залишається зачиненим.

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Без зупинки поїзди слідують повз станції: "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк" та "Кловська".

Метро для перевезень пасажирів працює з 6:30 до 20:00.

Також підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття.

У пресслужбі метро підкреслили, що графік роботи підземки може оперативно змінюватися.

Теми: Київвійнаметро
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