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В Киеве возобновили движение по "красной" ветке метро

Ирина БалачукЧетверг, 21 апреля 2022, 10:42
Станция "Лесная". Фото из Telegram Kyiv Metro Alerts

КП "Киевский метрополитен" с 21 апреля возобновило движение по "красной" ветке – с начала войны половина ветки не работала.

Источник: пресс-служба метро и КГГА в Telegram

Дословно метрополитен: "Движение красной линии восстановлено до станции "Лесная"".

Детали: Также подземка сократила интервал движения на всех линиях до 10-15 минут.

Движение поездов осуществляется:

  • Красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Лесная";
  • Синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";
  • Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".

Пересадочный узел "Хрещатик" – "Майдан Независимости" остается закрытым.

Без остановки поезда следуют мимо станций: "Майдан Независимости", "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк" и "Кловская".

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Метро для перевозок пассажиров работает с 6:30 до 20:00.

Также подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей в качестве укрытия.

В пресс-службе метро подчеркнули, что график работы подземки может оперативно меняться.

Темы: Киеввойнаметро
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