В Киеве возобновили движение по "красной" ветке метро
КП "Киевский метрополитен" с 21 апреля возобновило движение по "красной" ветке – с начала войны половина ветки не работала.
Источник: пресс-служба метро и КГГА в Telegram
Дословно метрополитен: "Движение красной линии восстановлено до станции "Лесная"".
Детали: Также подземка сократила интервал движения на всех линиях до 10-15 минут.
Движение поездов осуществляется:
- Красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Лесная";
- Синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";
- Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".
Пересадочный узел "Хрещатик" – "Майдан Независимости" остается закрытым.
Без остановки поезда следуют мимо станций: "Майдан Независимости", "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк" и "Кловская".
Метро для перевозок пассажиров работает с 6:30 до 20:00.
Также подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей в качестве укрытия.
В пресс-службе метро подчеркнули, что график работы подземки может оперативно меняться.