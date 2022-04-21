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Розвідка Британії: Росія поспішає отримати якісь "перемоги" до 9 травня

"Європейська правда"Четвер, 21 квітня 2022, 11:41

Прагнення Кремля продемонструвати якісь перемоги до святкування 9 травня може впливати на їхні оперативні рішення на полі бою у наступні тижні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді британської розвідки щодо війни в Україні на 21 квітня, який публікує Міністерство оборони Британії.

За їхніми оцінками, Росія вочевидь хоче досягти значних успіхів до 9 травня, і це може впливати на те, наскільки швидко і наполегливо вони будуть проводити військові операції найближчим часом. 

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Зараз російські сили наступають у напрямку Краматорська, місто постійно зазнає ракетних ударів, зазначає розвідка. Також на сході спостерігається висока активність військ РФ у повітрі - щоб підтримувати наступ наземних сил та придушувати і знищувати українські засоби протиповітряного захисту. 

У попередньому огляді повідомляли, що активність РФ у небі над північною частиною України найімовірніше залишиться низькою, з огляду на відхід наземних сил з цього напрямку. Проте зберігається загроза ракетних ударів по важливих об’єктах по всій території України - зокрема, щоб зривати ланцюжки постачання підкріплень та зброї на схід. 

Також зазначалося, що опір оточеного Маріуполя відіграє важливу роль, тому що захисники міста відтягують на себе сили, які Росія могла б задіяти на інших напрямках. 

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Теми: розвідкаВелика БританіявійнаРосія
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