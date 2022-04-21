Разведка Британии: Россия спешит одержать какие-то "победы" к 9 мая

Стремление Кремля продемонстрировать какие-либо победы к празднованию 9 мая может влиять на их оперативные решения на поле боя в следующие недели.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре британской разведки о войне в Украине на 21 апреля, публикуемом Министерством обороны Британии.

По их оценкам, Россия явно хочет добиться значительных успехов до 9 мая, и это может влиять на то, насколько быстро и настойчиво они будут проводить военные операции в ближайшее время.

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Сейчас российские силы наступают в направлении Краматорска, город постоянно подвергается ракетным ударам, отмечает разведка. Также на востоке наблюдается высокая активность войск РФ в воздухе – чтобы поддерживать наступление наземных сил и подавлять и уничтожать украинские средства противовоздушной защиты.

В предыдущем обзоре сообщали, что активность РФ в небе над северной частью Украины, скорее всего, останется низкой, учитывая уход наземных сил с этого направления. Тем не менее, сохраняется угроза ракетных ударов по важным объектам по всей территории Украины - в частности, чтобы срывать цепочки поставок подкреплений и оружия на восток.

Также отмечалось, что сопротивление окруженного Мариуполя играет важную роль, потому что защитники города оттягивают на себя силы, которые Россия могла бы задействовать в других направлениях.