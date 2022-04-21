Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Дві третини жителів Словаччини вважають Росію небезпечною країною - опитування

Четвер, 21 квітня 2022, 12:46

Більшість жителів Словаччини вважають Росію найнебезпечнішою країною.

Такими є результати опитування видання Aktuality, пише "Європейська правда".

Респонденти могли вибрати максимум три країни з усього світу та ранжувати їх за рівнем небезпеки.

Реклама:

Більше половини респондентів (50,4%) поставили Росію на перше місце та дві третини респондентів (65,7%) внесли її до списку небезпечних країн на першому, другому чи третьому місці.

На другому місці за небезпекою перебувають США (перше місце віддали 25,6% опитаних), а на третьому – Україна (перше місце віддали 8,6% опитаних).

Росія частіше сприймається жінками, ніж чоловіками, найнебезпечнішою країною. Респонденти, які вважають Росію найнебезпечнішою країною, більше виступають за членство Словаччини в НАТО і вважають, що країна має бути геополітично орієнтована на Захід (ЄС та НАТО).

ВІДЕО ДНЯ

Вони менше довіряють теоріям змови і більше довіряють ЗМІ, ніж своїм знайомим, коли йдеться про інформацію зі світу та політики.

Менше половини респондентів (45,7%) вважають, що Словаччина має прагнути геополітично збалансованого становища між Росією та Заходом.

Проте у порівнянні з періодом після анексії Криму, зараз значно збільшилася частка респондентів (до 38,9%), які вважають, що Словаччина має стати на бік Заходу.

Нагадаємо, міністр оборони Словаччини Ярослав Надь назвав президента Росії Владіміра Путіна "рівним Гітлеру" після його вторгнення в Україну.

Теми: СловаччинаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Словаччина
Голова парламенту Словаччини підтримав заборону зерна з України
"Нова пошта" анонсувала відкриття відділення в Словаччині
Пункт пропуску на кордоні зі Словаччиною зранку не працював: проблеми зі світлом
Останні новини
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
Усі новини...
Реклама: