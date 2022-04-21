Две трети жителей Словакии считают Россию опасной страной

Більшість жителів Словаччини вважають Росію найнебезпечнішою країною.

Такими є результати опитування видання Aktuality, пише "Європейська правда".

Респонденти могли вибрати максимум три країни з усього світу та ранжувати їх за рівнем небезпеки.

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Більше половини респондентів (50,4%) поставили Росію на перше місце та дві третини респондентів (65,7%) внесли її до списку небезпечних країн на першому, другому чи третьому місці.

На другому місці за небезпекою перебувають США (перше місце віддали 25,6% опитаних), а на третьому – Україна (перше місце віддали 8,6% опитаних).

Росія частіше сприймається жінками, ніж чоловіками, найнебезпечнішою країною. Респонденти, які вважають Росію найнебезпечнішою країною, більше виступають за членство Словаччини в НАТО і вважають, що країна має бути геополітично орієнтована на Захід (ЄС та НАТО).

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Вони менше довіряють теоріям змови і більше довіряють ЗМІ, ніж своїм знайомим, коли йдеться про інформацію зі світу та політики.

Менше половини респондентів (45,7%) вважають, що Словаччина має прагнути геополітично збалансованого становища між Росією та Заходом.

Проте у порівнянні з періодом після анексії Криму, зараз значно збільшилася частка респондентів (до 38,9%), які вважають, що Словаччина має стати на бік Заходу.

Нагадаємо, міністр оборони Словаччини Ярослав Надь назвав президента Росії Владіміра Путіна "рівним Гітлеру" після його вторгнення в Україну.