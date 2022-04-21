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Захисники у Попасній знищили загін лівійців та сирійців – Данілов

Ірина БалачукЧетвер, 21 квітня 2022, 13:06
Олексій Данілов. Фото з Facebook РНБО

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що на Луганщині збройні сили України знищили загін лівійців та сирійців.

Джерело: Данілов в інтерв’ю "Радіо НВ"

Пряма мова секретаря РНБО: "Ми маємо на сьогодні світлини саме цих людей, які були знищені в місті Попасна Луганської області.

Складно сказати, які вони вояки. У нас інші кліматичні умови. І війна, мабуть, інша. Думаю, що вони не зовсім очікували те, що тут побачили"

Деталі: Данілов додав, що загін був знищений повністю, у ньому було приблизно 20−25 осіб.

Водночас він зазначив, що наразі складно оцінити, скільки російських найманців з інших країн "бродить по території Донецької, Луганської областей, які були частково окуповані з 2014 року".

Данілов припускає, що навряд чи йдеться про тисячі – скоріше про 300−500 осіб, оскільки "вони фізично більше завезти не можуть, тому що у них там так само йде війна, бойові дії".

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Теми: УкраїнавійнаЛуганська область
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