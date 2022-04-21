Защитники в Попасной уничтожили отряд ливийцев и сирийцев – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Луганской области вооруженные силы Украины уничтожили отряд ливийцев и сирийцев.

Источник: Данилов в интервью "Радио НВ"

Прямая речь секретаря СНБО: "У нас есть сегодня фотографии именно этих людей, которые были уничтожены в городе Попасная Луганской области.

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Сложно сказать, какие они вояки. У нас другие климатические условия. И война, должно быть, другая. Думаю, что они не совсем ожидали того, что здесь увидели".

Детали: Данилов добавил, что отряд был уничтожен полностью, в нем было около 20-25 человек.

В то же время, он отметил, что сейчас сложно оценить, сколько российских наемников из других стран "бродит по территории Донецкой, Луганской областей, которые были частично оккупированы с 2014 года".

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Данилов предполагает, что вряд ли речь идет о тысячах – скорее о 300-500 человеках, поскольку "они физически больше завезти не могут, потому что у них там тоже идет война, боевые действия".

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