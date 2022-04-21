Росія закриває генеральні консульства Латвії, Естонії та Литви

Росія закриває генеральні консульства Латвії у Санкт-Петербурзі та Пскові, а також генконсульства Естонії та Литви у Санкт-Петербурзі.

Про це йдеться у заяві МЗС РФ, пише "Європейська правда".

"Глави та інші консульські посадові особи зазначених естонських та латвійських консульських місій оголошуються "persona nоn grata", а не консульські службовці та працівники адміністративно-технічного персоналу зазначених установ – неприйнятними", - йдеться в заяві.

Усі згадані особи повинні залишити територію Російської Федерації у ті самі терміни, які було відведено для від'їзду співробітників російських консульських місій із цих країн.

Російське відомство ухвалило рішення у відповідь на закриття російських генконсульств у Клайпеді, Лієпаї, Даугавпілсі, Нарві та канцелярії консульського відділу посольства Росії в естонському Тарту.

Раніше повідомлялося, що визначені російські дипломати мають залишити територію країн Балтії до 30 квітня.

Нагадаємо, Бельгія, Нідерланди, Ірландія та Чехія оголосили про видворення співробітників російських посольств. Вони дали зрозуміти, що росіяни використали дипломатичне прикриття для шпигунської діяльності.