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Росія закриває генеральні консульства Латвії, Естонії та Литви

"Європейська правда"Четвер, 21 квітня 2022, 13:30

Росія закриває генеральні консульства Латвії у Санкт-Петербурзі та Пскові, а також генконсульства Естонії та Литви у Санкт-Петербурзі.

Про це йдеться у заяві МЗС РФ, пише "Європейська правда".

"Глави та інші консульські посадові особи зазначених естонських та латвійських консульських місій оголошуються "persona nоn grata", а не консульські службовці та працівники адміністративно-технічного персоналу зазначених установ – неприйнятними", - йдеться в заяві.

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Усі згадані особи повинні залишити територію Російської Федерації у ті самі терміни, які було відведено для від'їзду співробітників російських консульських місій із цих країн.

Російське відомство ухвалило рішення у відповідь на закриття російських генконсульств у КлайпедіЛієпаї, ДаугавпілсіНарві та канцелярії консульського відділу посольства Росії в естонському Тарту.

Раніше повідомлялося, що визначені російські дипломати мають залишити територію країн Балтії до 30 квітня.

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Нагадаємо, БельгіяНідерландиІрландія та Чехія оголосили про видворення співробітників російських посольств. Вони дали зрозуміти, що росіяни використали дипломатичне прикриття для шпигунської діяльності.

Теми: РосіяЕстоніяЛатвіяЛитва
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