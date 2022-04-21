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Росія закриває генеральні консульства Латвії, Естонії та Литви

"Європейська правда"Четвер, 21 квітня 2022, 13:30

Росія закриває генеральні консульства Латвії у Санкт-Петербурзі та Пскові, а також генконсульства Естонії та Литви у Санкт-Петербурзі.

Про це йдеться у заяві МЗС РФ, пише "Європейська правда".

"Глави та інші консульські посадові особи зазначених естонських та латвійських консульських місій оголошуються "persona nоn grata", а не консульські службовці та працівники адміністративно-технічного персоналу зазначених установ – неприйнятними", - йдеться в заяві.

Усі згадані особи повинні залишити територію Російської Федерації у ті самі терміни, які було відведено для від'їзду співробітників російських консульських місій із цих країн.

Російське відомство ухвалило рішення у відповідь на закриття російських генконсульств у КлайпедіЛієпаї, ДаугавпілсіНарві та канцелярії консульського відділу посольства Росії в естонському Тарту.

Раніше повідомлялося, що визначені російські дипломати мають залишити територію країн Балтії до 30 квітня.

Нагадаємо, БельгіяНідерландиІрландія та Чехія оголосили про видворення співробітників російських посольств. Вони дали зрозуміти, що росіяни використали дипломатичне прикриття для шпигунської діяльності.

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Теми: РосіяЕстоніяЛатвіяЛитва
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