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Россия закрывает генеральные консульства Латвии, Эстонии и Литвы

"Европейская правда"Четверг, 21 апреля 2022, 13:30

Россия закрывает генеральные консульства Латвии в Санкт-Петербурге и Пскове, а также генконсульства Эстонии и Литвы в Санкт-Петербурге.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, пишет "Европейская правда".

"Главы и другие консульские должностные лица указанных эстонских и латвийских консульских миссий объявляются "persona nоn grata", а не консульские служащие и работники административно-технического персонала указанных учреждений неприемлемы", - говорится в заявлении.

Все упомянутые лица должны покинуть территорию Российской Федерации в те же сроки, которые были отведены для отъезда сотрудников российских консульских миссий из этих стран.

Российское ведомство приняло такое решение в ответ на закрытие российских генконсульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и канцелярии консульского отдела посольства России в эстонском Тарту.

Ранее сообщалось, что определенные российские дипломаты должны покинуть территорию стран Балтии до 30 апреля.

Напомним, Бельгия, Нидерланды, Ирландия и Чехия объявили о выдворении сотрудников российских посольств. Они дали понять, что россияне использовали дипломатическое прикрытие для шпионской деятельности.

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Темы: РосcияЭстонияЛатвияЛитва
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