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У Росії палав один з головних дослідних інститутів Міноборони, 7 загиблих

Роман ПетренкоЧетвер, 21 квітня 2022, 18:10
скріншот

У Твері спалахнула головна будівля 2-го центрального науково-дослідного інституту Міністерства оборони РФ.

Джерело: "Интерфакс"

Деталі: Повідомляється про двох загиблих та ще близько 30 постраждалих під час пожежі. Ще одного шукають.

Дах палаючого оборонного НДІ обвалився.

Оновлено: ЗМІ пишуть про 7 загиблих.

Довідка: НДІ у Твері – центр з розробки теорії озброєння протиповітряної та повітряно-космічної оборони країни, що розробляє навігаційні прилади, системи управління, наведення та орієнтації апаратів наземного, повітряного та космічного базування.

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Теми: Росіяпожежавійна
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