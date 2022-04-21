У Росії палав один з головних дослідних інститутів Міноборони, 7 загиблих
Четвер, 21 квітня 2022, 18:10
У Твері спалахнула головна будівля 2-го центрального науково-дослідного інституту Міністерства оборони РФ.
Джерело: "Интерфакс"
Деталі: Повідомляється про двох загиблих та ще близько 30 постраждалих під час пожежі. Ще одного шукають.
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Дах палаючого оборонного НДІ обвалився.
Оновлено: ЗМІ пишуть про 7 загиблих.
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Довідка: НДІ у Твері – центр з розробки теорії озброєння протиповітряної та повітряно-космічної оборони країни, що розробляє навігаційні прилади, системи управління, наведення та орієнтації апаратів наземного, повітряного та космічного базування.
Оновлено від 16:07