Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В России горит один из главных исследовательских институтов Минобороны, 7 погибших

Роман ПетренкоЧетверг, 21 апреля 2022, 18:10
скриншот

В Твери загорелось главное здание 2-го центрального научно-исследовательского института Министерства обороны РФ.

Источник: "Интерфакс"

Детали: Сообщается о двух погибших и еще около 30 пострадавших при пожаре. Еще одного ищут.

Крыша горящего оборонного НИИ обрушилась.

Обновлено: Позже СМИ сообщили о 7 погибших.

Справка: НИИ в Твери – центр по разработке теории вооружения противовоздушной и воздушно-космической обороны страны, разрабатывающий навигационные приборы, системы управления, наведения и ориентации аппаратов наземного, воздушного и космического базирования.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено от 16:07

Темы: Росcияпожарвойна
Главное сегодня

РФ выгнали из наблюдателей Организации американских государств

Швейцария будет распределять украинских беженцев по кантонам

Россия отвергла предложение о Пасхальном перемирии — президент

Украина хочет полноценно вступить в ЕС в 2024 году – министр экономики

Израиль согласился передать Украине защитное оснащение

фотоНовый Бабий Яр: в Мангуше россияне захоронили, вероятно, до 9 тысяч мариупольцев

Все новости...
Росcия
Великобритания подняла пошлины на торговлю с РФ и расширила эмбарго
Россияне сорвали эвакуацию из Херсонщины и взяли в плен координатора
Львовская область: в Дрогобыче провели дерусификацию улиц и "вечного огня"
Последние новости
04:21
США помогают Украине собирать доказательства военных преступлений России
03:24
Донецкая область: Россияне ранили пятерых гражданских
02:40
ЕС ввел новые санкции против Северной Кореи из-за ядерных испытаний
02:00
РФ выгнали из наблюдателей Организации американских государств
01:13
На восстановление Украины понадобится как минимум 600 млрд долларов – Шмыгаль
00:53
Швейцария будет распределять украинских беженцев по кантонам
00:36
Зеленский призвал мир ввести "налог за войну" на все операции РФ
00:31
Пентагон: Войска США не поедут деблокировать Мариуполь
00:15
Чистый четверг: в небе Украины ВСУ уничтожили 15 целей врага
00:11
Большинство граждан Грузии поддерживают возврат виз для россиян – опрос
Все новости...