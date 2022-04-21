В России горит один из главных исследовательских институтов Минобороны, 7 погибших
Четверг, 21 апреля 2022, 18:10
В Твери загорелось главное здание 2-го центрального научно-исследовательского института Министерства обороны РФ.
Источник: "Интерфакс"
Детали: Сообщается о двух погибших и еще около 30 пострадавших при пожаре. Еще одного ищут.
Крыша горящего оборонного НИИ обрушилась.
Обновлено: Позже СМИ сообщили о 7 погибших.
Справка: НИИ в Твери – центр по разработке теории вооружения противовоздушной и воздушно-космической обороны страны, разрабатывающий навигационные приборы, системы управления, наведения и ориентации аппаратов наземного, воздушного и космического базирования.
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