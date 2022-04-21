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В России горит один из главных исследовательских институтов Минобороны, 7 погибших

Роман ПетренкоЧетверг, 21 апреля 2022, 18:10
В России горит один из главных исследовательских институтов Минобороны, 7 погибших
скриншот

В Твери загорелось главное здание 2-го центрального научно-исследовательского института Министерства обороны РФ.

Источник: "Интерфакс"

Детали: Сообщается о двух погибших и еще около 30 пострадавших при пожаре. Еще одного ищут.

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Крыша горящего оборонного НИИ обрушилась.

Обновлено: Позже СМИ сообщили о 7 погибших.

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Справка: НИИ в Твери – центр по разработке теории вооружения противовоздушной и воздушно-космической обороны страны, разрабатывающий навигационные приборы, системы управления, наведения и ориентации аппаратов наземного, воздушного и космического базирования.

Обновлено от 16:07

Темы: Росcияпожарвойна
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