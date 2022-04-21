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Британія розширила санкції проти РФ: у списку військові злочинці з Бучі, концерн "Калашников" і Кива

"Європейська правда"Четвер, 21 квітня 2022, 14:36

Велика Британія внесла до списку санкцій ще 26 російських громадян і компаній, у тому числі високопоставлених військових, причетних до звірств на передовій в Україні.

Про це йдеться у заяві британського уряду, пише "Європейська правда".

Серед тих, хто потрапив до оновленого санкційного списку, ключові керівники російської армії, зокрема генерал-полковник російської армії Микола Богдановський, який обіймає посаду першого заступника начальника Генштабу.

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У списку також підполковник Азатбек Омурбеков, командувач 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка вважається причетною до "Бучанської різанини", командувач ВДВ генерал-полковник Андрій Сердюков та командувач Силами спеціальних операцій генерал-майор Валерій Флюстіков.

У заяві наголошується, що сьогоднішній раунд санкцій також націлений на осіб, які не входять до складу збройних сил РФ, але активно підтримують незаконне вторгнення Путіна в Україну. Серед них Олег Білозеров, генеральний директор та голова життєво важливої ​​логістичної компанії "Російські залізниці", та Ілля Ківа, який український депутат-втікач, який публічно підтримав дії Росії в Україні.

Серед організацій під санкціями опинилися концерн "Калашников", Арзамаський машинобудівний завод, який виробляє бронетранспортери-амфібії, що використовувалися під час вторгнення в Україну, Військово-промислова компанія – великий постачальник озброєння та військової техніки для збройних сил РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 20 квітня Сполучені Штати оприлюднили новий пакет санкцій проти Росії, націлений на ключовий комерційний банк РФ і мережу з більш ніж 40 фізичних та юридичних осіб на чолі з підсанкційним російським олігархом Костянтином Малофеєвим.

Теми: Велика БританіясанкціїРосія
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