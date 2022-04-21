Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Британия расширила санкции против РФ: в списке военные преступники из Бучи, концерн "Калашников" и Кива

"Европейская правда"Четверг, 21 апреля 2022, 14:36

Великобритания внесла в список санкций еще 26 российских граждан и компаний, в том числе высокопоставленных военных, причастных к зверствам на передовой в Украине.

Об этом говорится в заявлении британского правительства, пишет "Европейская правда".

Среди попавших в обновленный санкционный список ключевые руководители российской армии, в частности генерал-полковник российской армии Николай Богдановский, занимающий должность первого заместителя начальника Генштаба.

В списке также подполковник Азатбек Омурбеков, командующий 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая считается причастной к "Бучанской резне", командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков и командующий Силами специальных операций генерал-майор Валерий Флюстиков.

В заявлении отмечается, что сегодняшний раунд санкций также нацелен на лиц, не входящих в состав вооруженных сил РФ, но активно поддерживающих незаконное вторжение Путина в Украину. Среди них Олег Белозеров, генеральный директор и глава жизненно важной логистической компании "Российские железные дороги", и Илья Кива, который украинский беглый депутат, который публично поддержал действия России в Украине.

Среди организаций под санкциями оказались концерн "Калашников", Арзамасский машиностроительный завод, производящий бронетранспортеры-амфибии, использовавшиеся при вторжении в Украину, Военно-промышленная компания – крупный поставщик вооружения и военной техники для вооруженных сил РФ.

Напомним, 20 апреля Соединенные Штаты обнародовали новый пакет санкций против России, нацеленный на ключевой коммерческий банк РФ и сеть из более 40 физических и юридических лиц во главе с подсанкционным российским олигархом Константином Малофеевым.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ВеликобританиясанкцииРосcия
Главное сегодня

фото, дополнено Суркиса задержали на границе: вывозил 13 пар часов

Россия официально признала, что хочет контролировать и восток, и юг Украины

В Запорожской области упал самолет Ан-26 – есть пострадавшие

Стало известно, как происходила доставка необходимого в Мариуполь

Шмыгаль: На восстановление Украины понадобится как минимум 600 миллиардов долларов

Байден: Путину не удалось реализовать свои грандиозные планы на поле боя в Украине

Все новости...
Великобритания
Разведка Британии: Россия спешит одержать какие-то "победы" к 9 мая
Премьер Британии призвал Россию с сочувствием относиться к пленным британцам
Британская разведка: РФ наращивает силы на востоке, ракетные удары вероятны по всей территории
Последние новости
13:43
Донетчина: российские оккупанты обстреляли больницу из "Урагана"
13:42
видео"Ядерный терроризм": в небе над АЭС заметили российскую крылатую ракету
13:32
Хроника войны в Украине. 58-й день ОНЛАЙН
13:06
СБУ предостерегает верующих: врага подл и может устроить провокации даже в Пасху
13:04
Липецкий завод помогает подсанкционному "Калашникову" обходить санкции
12:48
видеоРоссия с субботы берет под контроль Олешки – мэр
12:48
Запасы продуктов питания вернулись к довоенному уровню – ОП
12:48
Канцлер Германии объяснил, почему Бундесвер не может отдать тяжелое вооружение Украине
12:47
Крупнейший в мире производитель подшипников SKF уходит из России
12:28
Киевщина: полиция обнаружила тела 1084 мирных жителей, большинство – застрелены
Все новости...