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Британия расширила санкции против РФ: в списке военные преступники из Бучи, концерн "Калашников" и Кива

"Европейская правда"Четверг, 21 апреля 2022, 14:36

Великобритания внесла в список санкций еще 26 российских граждан и компаний, в том числе высокопоставленных военных, причастных к зверствам на передовой в Украине.

Об этом говорится в заявлении британского правительства, пишет "Европейская правда".

Среди попавших в обновленный санкционный список ключевые руководители российской армии, в частности генерал-полковник российской армии Николай Богдановский, занимающий должность первого заместителя начальника Генштаба.

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В списке также подполковник Азатбек Омурбеков, командующий 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая считается причастной к "Бучанской резне", командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков и командующий Силами специальных операций генерал-майор Валерий Флюстиков.

В заявлении отмечается, что сегодняшний раунд санкций также нацелен на лиц, не входящих в состав вооруженных сил РФ, но активно поддерживающих незаконное вторжение Путина в Украину. Среди них Олег Белозеров, генеральный директор и глава жизненно важной логистической компании "Российские железные дороги", и Илья Кива, который украинский беглый депутат, который публично поддержал действия России в Украине.

Среди организаций под санкциями оказались концерн "Калашников", Арзамасский машиностроительный завод, производящий бронетранспортеры-амфибии, использовавшиеся при вторжении в Украину, Военно-промышленная компания – крупный поставщик вооружения и военной техники для вооруженных сил РФ.

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Напомним, 20 апреля Соединенные Штаты обнародовали новый пакет санкций против России, нацеленный на ключевой коммерческий банк РФ и сеть из более 40 физических и юридических лиц во главе с подсанкционным российским олигархом Константином Малофеевым.

Темы: ВеликобританиясанкцииРосcия
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