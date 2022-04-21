Сейм Латвії визнав геноцидом військову агресію РФ проти України

Сейм Латвії ухвалив заяву про агресію та воєнні злочини Росії в Україні, у ній йдеться, що РФ здійснює геноцид проти українського народу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

За заяву проголосували 83 депутати з усіх фракцій парламенту. Ніхто не проголосував проти та не утримався від голосування.

У заяві Комісія закордонних справ Сейму звертає увагу на численні свідчення та докази жорстоких масових злочинів російської армії проти мирних жителів України, у тому числі вбивства жінок та дітей, сексуальне насильство у Бучі, Ірпені, Маріуполі та інших місцях.

У заяві Сейму засуджуються спроби російських представників влади приховувати воєнні злочини.

Латвійські депутати звертають увагу на те, що з початку військового вторгнення Росії десять мільйонів українців були змушені залишити свій будинок, а більш ніж чотирьом мільйонам людей довелося виїхати з України.

"У тактиці, яку Росія здійснює в Україні, бомбардуючи житлові райони міст, громадські центри, пасажирські вокзали та цивільну інфраструктуру, а також вбиваючи мирних жителів, очевидні ознаки воєнних злочинів та навіть злочинів проти людства", - йдеться у заяві. Сейм згадує також спроби викрадення та депортації українців на територію Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Сейм відзначає гуманітарну катастрофу в Маріуполі, яка виникла через те, що російська армія забороняє мирним жителям покинути місто та вбиває тих, хто намагається це зробити, знищує міську інфраструктуру та склади із запасами продовольства, блокує постачання води, продуктів та медикаментів.

Внаслідок цих дій російської армії від голоду, спраги чи зброї російських солдатів загинули вже тисячі жителів Маріуполя.

У заяві Сейм нагадує про Голодомор — голод в Україні, штучно спричинений у 1932 — 1933 роках внаслідок політики, яку здійснював Радянський Союз. Тоді загинула п'ята частина населення України — і Латвія визнала ці події геноцидом сталінського режиму, свідомо вчиненим проти народу України.

"Для Латвії, як для країни-учасниці ООН, Ради Європи, Європейського Союзу та НАТО, що виступають за демократичні цінності, неприпустимі дії Росії, спрямовані на масове знищення українського народу. Латвія засуджує геноцид та злочини проти людства, а також усвідомлює свій обов'язок визнавати, запобігати і згадувати трагедії, що відбулися, щоб уникнути їх повторення в майбутньому", — йдеться в заяві.

Сейм закликає євроатлантичну спільноту негайно запровадити санкції проти Росії, щоб обмежити можливість російської армії продовжувати військову агресію в Україні, а також просить збільшити військову, фінансову, гуманітарну та дипломатичну допомогу Україні та підтримувати ініціативи, які засуджують військові дії Росії в Україні та ізолюють Росію.

Як повідомлялося, парламент Естонії ухвалив заяву, в якій визнає дії російських збройних сил і військово-політичного керівництва геноцидом проти українського народу та закликає підтримати розслідування цих злочинів.