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Сейм Латвии признал геноцидом военную агрессию РФ против Украины

Четверг, 21 апреля 2022, 14:52

Сейм Латвии принял заявление об агрессии и военных преступлениях России в Украине, в ней говорится, что РФ совершает геноцид против украинского народа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

За заявление проголосовали 83 депутата из всех фракций парламента. Никто не проголосовал против и не воздержался от голосования.

В заявлении Комиссия иностранных дел Сейма обращает внимание на многочисленные показания и доказательства жестоких массовых преступлений российской армии против мирных жителей Украины, в том числе убийства женщин и детей, сексуальное насилие в Буче, Ирпене, Мариуполе и других местах.

В заявлении Сейма осуждаются попытки российских властей скрывать военные преступления.

Латвийские депутаты обращают внимание на то, что с начала военного вторжения России десять миллионов украинцев были вынуждены покинуть свой дом, а более чем четырем миллионам человек пришлось уехать из Украины.

"В тактике, которую Россия осуществляет в Украине, бомбя жилые районы городов, общественные центры, пассажирские вокзалы и гражданскую инфраструктуру, а также убивая мирных жителей, очевидные признаки военных преступлений и даже преступлений против человечества", - говорится в заявлении. Сейм упоминает также попытки угона и депортации украинцев на территорию России.

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Сейм отмечает гуманитарную катастрофу в Мариуполе, возникшую из-за того, что российская армия запрещает мирным жителям покинуть город и убивает тех, кто пытается это сделать, уничтожает городскую инфраструктуру и склады с запасами продовольствия, блокирует поставки воды, продуктов и медикаментов.

В результате этих действий русской армии от голода, жажды или оружия русских солдат погибли уже тысячи жителей Мариуполя.

В заявлении Сейм напоминает о Голодоморе — голоде в Украине, искусственно вызванном в 1932—1933 годах в результате политики, которую осуществлял Советский Союз. Тогда погибла пятая часть населения Украины — и Латвия признала эти события геноцидом сталинского режима, сознательно совершенно против народа Украины.

"Для Латвии, как для страны-участницы ООН, Совета Европы, Европейского Союза и НАТО, выступающих за демократические ценности, недопустимы действия России, направленные на массовое уничтожение украинского народа. Латвия осуждает геноцид и преступления против человечества, а также осознает свой долг" связь признавать, предотвращать и вспоминать произошедшие трагедии, чтобы избежать их повторения в будущем", — говорится в заявлении.

Сейм призывает евроатлантическое сообщество немедленно ввести санкции против России, чтобы ограничить возможность российской армии продолжать военную агрессию в Украине, а также просит увеличить военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую помощь Украине и поддерживать инициативы, осуждающие военные действия России и изолируют Россию.

Как сообщалось, парламент Эстонии одобрил заявление, в котором признает действия российских вооруженных сил и военно-политического руководства геноцидом против украинского народа и призывает поддержать расследование этих преступлений.

Темы: Латвиягеноцид
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