Київське метро працюватиме зі змінами у п'ятницю перед Великоднем

Київський метрополітен у п'ятницю 22 квітня працюватиме зі змінами: буде зачинена станція "Золоті ворота", пересадочний вузол працюватиме лише на "Палаці спорту" й "Площі Льва Толстого".

Джерело: Телеграм-канал Kyiv Metro Alerts

Дослівно: "У п'ятницю, 22 квітня, станція "Золоті ворота" буде зачинена на вхід та вихід, а також не працюватиме пересадка на станцію "Театральна".

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Рух по зеленій лінії буде між станціями "Сирець"-"Лук'янівська" та між станціями "Червоний хутір"-"Палац спорту".

Працюватиме один пересадочний вузол "Палац спорту"-"Площа Льва Толстого".

Деталі: На інших лініях рух поїздів залишається без змін: червона лінія – від станції "Академмістечко" до станції "Лісова", синя лінія – від станції "Теремки" до станції "Героїв Дніпра".

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