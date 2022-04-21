Киевское метро будет работать с изменениями в пятницу перед Пасхой

Киевский метрополитен в пятницу 22 апреля будет работать с изменениями: будет закрыта станция "Золотые ворота", пересадочный узел будет работать только на "Дворце спорта" и "Площади Льва Толстого".

Источник: Телеграмм-канал Kyiv Metro Alerts

Дословно: "В пятницу, 22 апреля станция "Золотые ворота" будет закрыта на вход и выход, а также не будет работать пересадка на станцию ​​"Театральная".

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Движение по зеленой линии будет между станциями "Сырец" - "Лукьяновская" и между станциями "Красный хутор" - "Дворец спорта".

Будет работать один пересадочный узел "Дворец спорта" - "Площадь Льва Толстого".

Детали: На других линиях движение поездов остается без изменений: красная линия – от станции "Академгородок" до станции "Лесная", синяя линия – от станции "Теремки" до станции "Героев Днепра".

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На "Майдане Незалежности" и "Крещатике" поезда не останавливаются.

Метрополитен для перевозок пассажиров сейчас работает с 6:30 до 20:00.

Подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей как укрытия.