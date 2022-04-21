Киевское метро будет работать с изменениями в пятницу перед Пасхой
Киевский метрополитен в пятницу 22 апреля будет работать с изменениями: будет закрыта станция "Золотые ворота", пересадочный узел будет работать только на "Дворце спорта" и "Площади Льва Толстого".
Источник: Телеграмм-канал Kyiv Metro Alerts
Дословно: "В пятницу, 22 апреля станция "Золотые ворота" будет закрыта на вход и выход, а также не будет работать пересадка на станцию "Театральная".
Движение по зеленой линии будет между станциями "Сырец" - "Лукьяновская" и между станциями "Красный хутор" - "Дворец спорта".
Будет работать один пересадочный узел "Дворец спорта" - "Площадь Льва Толстого".
Детали: На других линиях движение поездов остается без изменений: красная линия – от станции "Академгородок" до станции "Лесная", синяя линия – от станции "Теремки" до станции "Героев Днепра".
На "Майдане Незалежности" и "Крещатике" поезда не останавливаются.
Метрополитен для перевозок пассажиров сейчас работает с 6:30 до 20:00.
Подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей как укрытия.