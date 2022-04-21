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В Іспанії знайшли повішеним екстопменеджера російської компанії "Новатек", дружину та дочку зарубали сокирою

"Європейська правда"Четвер, 21 квітня 2022, 15:05
В Іспанії знайшли повішеним екстопменеджера російської компанії Новатек, дружину та дочку зарубали сокирою
сергій протосеня. фото: радіо свобода

Колишній топменеджер російської газової компанії "Новатек" Сергій Протосеня, його дружина та донька знайдені мертвими в Іспанії.

Про це повідомив телеканал Telecinco, пише "Європейська правда".

Іспанська поліція повідомила, що тіла трьох людей знайшли в місті Льорет-де-Мар, проте поліція не назвала ні імена, ні національність померлих. Але за даними телеканалу, йдеться саме про Протосеню та його сім'ю.

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За даними телеканалу, тіла дружини топменеджера Наталії та 18-річної доньки з ножовими пораненнями було виявлено у кімнатах вілли, що належить сім'ї. Тіло самого Протосені знайшли в саду, він помер від удушення, поряд із ним знайшли сокиру та ніж.

Поліція розглядає версію, згідно з якою Протосеня міг убити свою дружину і дочку, а потім накласти на себе руки.

Зазначається, що Протосеня володів статками близько 400 млн євро і жив у Франції. Сім'я приїхала до Іспанії на великодні свята.

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"Новатек" - компанія, що займається видобуванням природного газу, друга в Росії за обсягами видобутку. В 2021 зайняла 8-е місце в рейтингу найбільших приватних компаній РФ за версією Forbes.

Слід зазначити, що 18 квітня в Москві за схожих обставин знайшли мертвим колишнього віцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва, його дружину і дочку. За версією російських правоохоронних органів, Аваєв застрелив свою дружину і дочку в квартирі, а потім наклав на себе руки.

Теми: РосіяолігархиІспаніявбивство
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