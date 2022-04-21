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В Испании нашли повешенным экс-топменеджера российской компании "Новатек", жену и дочь зарубили топаром

"Европейская правда"Четверг, 21 апреля 2022, 15:05
В Испании нашли повешенным экс-топменеджера российской компании Новатек, жену и дочь зарубили топаром
сергей протосеня. фото: радио свобода

Бывший топ-менеджер российской газовой компании "Новатэк" Сергей Протосеня, его жена и дочь найдены мертвыми в Испании.

Об этом сообщил телеканал Telecinco, пишет "Европейская правда".

Испанская полиция сообщила, что тела трех человек были найдены в городе Льорет-де-Мар, однако полиция не назвала ни имена, ни национальность умерших. Но по данным телеканала, речь идет именно о Протосене и его семье.

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По данным телеканала, тела жены топ-менеджера Натальи и 18-летней дочери с ножевыми ранениями были обнаружены в комнатах виллы, принадлежащей семье. Тело самого Протосени нашли в саду, он погиб от удушения, рядом с ним нашли топор и нож.

Полиция рассматривает версию, согласно которой Протосеня мог убить свою жену и дочь, а потом покончить с собой.

Отмечается, Протосеня владел состоянием около 400 млн евро и жил во Франции. Семья приехала в Испанию на пасхальные праздники.

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"Новатек" – компания, занимающаяся добычей природного газа, вторая в России по объемам добычи. В 2021 году заняла 8-е место в рейтинге крупнейших частных компаний РФ по версии Forbes.

Следует отметить, что 18 апреля в Москве при схожих обстоятельствах нашли мертвым бывшего вице-президент "Газпромбанка" Владислава Аваева, его жену и дочь. По версии российских правоохранительных органов, Аваев застрелил свою жену и дочь в квартире, а потом покончил с собой.

Темы: РосcияолигархиИспанияубийство
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