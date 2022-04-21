Шольцу може загрожувати відставка через відмову постачати Україні важку зброю – ЗМІ

Німецька опозиція наступного тижня може ініціювати резолюцію, ухвалення якої може загрожувати втратою канцлерства Олафу Шольцу через його небажання постачати Україні важке озброєння.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Дебати про внесок Німеччини в озброєння української армії останнім часом набирають обертів, оскільки навіть представники коаліційних партій все частіше висловлюють своє невдоволення курсом канцлера. Водночас, враховуючи новий наступ Росії, потреби України видаються більш нагальними.

Лідер парламентської групи ХДС Йоганн Вадефуль, відповідальний за зовнішню та оборонну політику, оприлюднив у Twitter заяву опозиції у вівторок: "Ми хочемо підтримати федеральний уряд у цій кризі. Проте, якщо Шольц продовжуватиме виступати проти поставок важкого озброєння, канцлер повинен буде очікувати відповідної заявки від фракції ХДС в найближчий тиждень.

Після виступу Шольца у вівторок увечері стало ясно одне: Шольц поки що дотримується своєї позиції.

"У цьому питанні натяк канцлера на те, що українці не зможуть впоратись зі зброєю, яку вони просять, є самовпевненим", – сказав один з керівників фракції ХДС Торстен Фрай. Для ХДС "насамперед важливо, щоб Німеччина відмовилася від свого небажання постачати зброю" - сказав Фрай.

Становище Шольца залежатиме від того, чи наважиться лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц подати на розгляд парламенту питання щодо постачання важких озброєнь в Україні.

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Мерц заявив наприкінці лютого на спеціальній сесії парламенту у своїй відповіді канцлеру, що фракція ХДС "не буде скаржитися на дрібниці" з огляду на зміну епохи, оголошену Шольцом, і підтримає його базовий курс.

Це була явна відмова від класичної опозиційної політики, натомість оголошення про державно-політично відповідальні дії. Якщо фракція ХДС внесе свою пропозицію, це буде розривом із попереднім курсом.

З огляду на критику Шольца в лавах коаліції, не можна виключати, що заявка ХДС може навіть отримати більшість у Бундестазі.

"У цьому випадку позиція Шольца настільки сильно похитнеться, що йому фактично доведеться просити вотуму довіри, тобто забезпечити собі більшість у Бундестазі", - зазначає Spiegel.

Як повідомлялося, міністерство оборони Німеччини виключило все важке озброєння зі списку, направленого Україною, хоча німецька промисловість готова поставити багато озброєнь у короткостроковій та середньостроковій перспективі.