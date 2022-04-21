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Шольцу может грозить отставка из-за отказа поставлять Украине тяжелое оружие – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 21 апреля 2022, 15:33

Немецкая оппозиция на следующей неделе может инициировать резолюцию, принятие которой может грозить потерей канцлерства Олафу Шольцу из-за его нежелания поставлять Украине тяжелое вооружение.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Spiegel.

Дебаты о вкладе Германии в вооружение украинской армии в последнее время набирают обороты, поскольку даже представители коалиционных партий все чаще выражают свое недовольство курсом канцлера. В то же время, учитывая новое наступление России, потребности Украины кажутся все более актуальными.

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Лидер парламентской группы ХДС Иоганн Вадефуль, ответственный за внешнюю и оборонную политику, обнародовал в Twitter заявление оппозиции во вторник: "Мы хотим поддержать федеральное правительство в этом кризисе. Однако, если Шольц будет продолжать выступать против поставок тяжелого вооружения, канцлер должен будет ожидать ответного заявления фракции ХДС в ближайшую неделю".

После выступления Шольца во вторник вечером стало ясно одно: Шольц пока придерживается своей позиции.

"В этом вопросе намек канцлера на то, что украинцы не смогут справиться с оружием, которое они просят, самоуверен", - сказал один из руководителей фракции ХДС Торстен Фрай. Для ХДС "прежде всего важно, чтобы Германия отказалась от своего нежелания поставлять оружие", - сказал Фрай.

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Положение Шольца будет зависеть от того, решится ли лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц подать на рассмотрение парламента вопросы поставки тяжелых вооружений в Украину.

Мерц заявил в конце февраля на специальной сессии парламента в своем ответе канцлеру, что фракция ХДС "не будет жаловаться на мелочи" ввиду смены эпохи, объявленной Шольцом, и поддержит его базовый курс.

Это был явный отказ от классической оппозиционной политики вместо объявления о государственно-политически ответственных действиях. Если фракция ХДС внесет свое предложение, это будет разрывом с предыдущим курсом.

Учитывая критику Шольца в рядах коалиции, нельзя исключать, что заявка ХДС может получить даже большинство в Бундестаге.

"В этом случае позиция Шольца настолько сильно пошатнется, что ему фактически придется просить вотума доверия, то есть обеспечить себе большинство в Бундестаге", - отмечает Spiegel.

Как сообщалось, министерство обороны Германии исключило все тяжелые вооружения из списка, направленного Украиной, хотя немецкая промышленность готова поставить много вооружения в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Темы: ГерманияШольц
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