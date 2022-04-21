Словенія передасть Україні танки Т-72 в обмін на техніку з Німеччини

Словенія передасть Україні велику кількість своїх основних бойових танків Т-72, а натомість отримає від Німеччини бойові машини піхоти Marder та колісні бронеавтомобілі Fuchs.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesspiegel.

Система озброєння Т-72, яка бере свій початок з радянських часів, вже використовується в українській армії і не потребує тривалої додаткової підготовки. За інформацією агентства dpa з урядових кіл, Словенія також попросила у Німеччини більш сучасне обладнання в якості компенсації, зокрема німецький бойовий танк Leopard 2, бронетранспортер Boxer і бойову машину піхоти Puma, яка вводиться в Бундесвер як наступник Marder, яка використовується вже 50 років.

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"Бундесвер перебуває в ситуації, коли, на жаль, не може відмовитися від зброї, якщо хоче й надалі гарантувати національну оборону та оборону Альянсу", – заявила міністр оборони німеччини Крістін Ламбрехт.

Як повідомлялося, Німеччина веде переговори з країнами ЄС та НАТО, які можуть надати Україні важке озброєння радянського виробництва.

Раніше видання Bild повідомило, що Міністерство оборони Німеччини виключило все важке озброєння зі списку, направленого Україною, хоча німецька промисловість готова поставити багато озброєнь у короткостроковій та середньостроковій перспективі.