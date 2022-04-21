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Словения передаст Украине танки Т-72 в обмен на технику из Германии

"Европейская правда"Четверг, 21 апреля 2022, 16:18

Словения передаст Украине большое количество своих основных боевых танков Т-72, ​​а получит от Германии боевые машины пехоты Marder и колесные бронеавтомобили Fuchs.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesspiegel.

Система вооружения Т-72, ​​которая берет свое начало с советских времен, уже используется в украинской армии и не требует длительной дополнительной подготовки. По информации агентства dpa из правительственных кругов, Словения также попросила у Германии более современное оборудование в качестве компенсации, в частности, немецкий боевой танк Leopard 2, бронетранспортер Boxer и боевую машину пехоты Puma, которая вводится в Бундесвер как преемник Marder, которая используется уже 50 лет.

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"Бундесвер находится в ситуации, когда, к сожалению, не может отказаться от оружия, если хочет и дальше гарантировать национальную оборону и оборону Альянса", – заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.

Как сообщалось, Германия ведет переговоры со странами ЕС и НАТО, которые могут предоставить Украине тяжелые вооружения советского производства.

Ранее издание Bild сообщило, что Министерство обороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка, направленного Украиной, хотя немецкая промышленность готова поставить много вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

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Темы: СловенияГермания
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